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Parašutista nepřežil nehodu poblíž klatovského letiště, letos nejde o první případ

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Všechny záchranné složky zasahovaly u letiště v Klatovech, kde se při pádu vážně zranil parašutista. Záchranáři ho na místě resuscitovali, rozsáhlým zraněním ale na místě podlehl. Letos to není první podobný případ. V květnu nepřežil seskok na Klatovsku čtyřiatřicetiletý muž.
Parašutista nepřežil nehodu poblíž klatovského letiště, letos nejde o první případ

Parašutista nepřežil nehodu poblíž klatovského letiště, letos nejde o první případ

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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