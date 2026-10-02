Mozek i nervovou soustavu lze podpořit vhodnou skladbou jídelníčku. Dlouhodobě prospívají zejména určité potraviny

Nezapomínejte, že vy si zasloužíte být zdraví a plní elánu. A to i pokud jde o mozek. Dopřejte svému tělu to nejlepší! Bude velmi důležité si uvědomit, že žití chaotického života, bez řádného odpočinku a s neustálým přísunem stresu, může vést k mnoha zdravotním komplikacím. Navíc váš mozek nebude dobře fungovat.
Po čem sáhnete, jakmile jste ve stresu nebo nestíháte snídat? Je to něco sladkého? Kus zákusku či buchty? Přemíra cukru a sacharidů je velmi špatná. Po přijímání těchto látek je tělo mnohem více vystaveno vzniku chronického onemocnění.
Aby k něčemu takovému nedocházelo, měli byste vaše určité návyky předefinovat, i ty stravovací. Doporučujeme jíst potraviny, které vám poskytnou veškeré potřebné živiny pro pevné zdraví a harmonické nervy. Dále si osvojit lepší návyky – méně jezdit autem, a více se hýbat, dopřát si dostatek kvalitního spánku. Není těžké předejít stresu, harmonizovat nervový systém a aktivovat správnou funkci mozku. Dopřejte si tyto potraviny, které vám v nemalé míře k tomuto kroku pomohou.
Fotografie: Freepik Potraviny s bohatým obsahem mastných kyselin
Každý den byste si měli dopřát zelené potraviny, jako jsou například brokolice, špenát, listová zelenina, okurky, a také například ječmen či chlorella – ty můžete doplňovat v doplňcích stravy. Hledejte pouze čisté produkty. Tyto potraviny mají vysoký obsah vitamínu B a kyseliny listové.
Dále do svého jídelníčku zařaďte olivový olej, lněná semínka a ořechy. Například z čerstvého špenátu, listové zeleniny a okurky, společně s mletými lněnými semínky, zakápnuté olivovým olejem, připravíte dokonale chutný salát pro vydatnou večeři.
Minerály
Mezi potraviny nabité minerálními látkami patří: ovesné vločky, hořká čokoláda – pouze ta kvalitní, alespoň s 80% čokolády, sezamová semínka, chia semínka, quinoa, dýňová semínka, černé a mungo fazole, slunečnice. Tyto potraviny jsou pro svůj obsah velmi bohaté a lze z nich dělat výtečná jídla.
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Například s quinoi, brokolice a libové šunky vytvoříte vynikající salát, který můžete posypat sezamovými semínky, dodávající vynikající chuť. Z fazolí a dalších druhů zeleniny udělejte výborný oběd. Zelenina a veškeré zdravé potraviny nabízejí mnoho možností, jak jej využít. Ne vždy znamená “zdravé je nedobré”.
Bylinkové čaje
Bylinkové čaje jsou vůbec nejlepší na přetížený nervový systém. Není nad to si sednout v klidné místnosti se šálkem dobrého bylinkového čaje a číst si oblíbenou knihu. Každý člověk potřebuje chvilku oddechu. K tomuto kroku můžete využít heřmánek, zelený čaj – ten má po každodenním popíjení mírně tlumící vlastnosti, dále rozmarýn a kozlík lékařský. Pokud opravdu nemáte čas posedět a jen tak vypnout mozkovnu, dopřejte si každý den před spaním nějaký bylinkový čaj.
Fotografie: Freepik
Zdraví je pouze jedno, proto bychom si jej měli vážit všichni. Využijte několik výše uvedených potravin a nápojů, a mějte nervy z oceli a mozek prokrvený.
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Potraviny, které dokáží posílit zdraví mozku a nervový systém. Jejich dlouhodobá konzumace se rozhodně vyplácí zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.