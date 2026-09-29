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Karel Gott vyplatil dcery ještě před smrtí: Lucie se tvrdě ohradila proti penězům Ivany, Dominika je rozfofrovala

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Karel Gott  (†80) měl celkem čtyři dcery a ani jednu z nich nikdy nenechal na holičkách. Starší Lucie Valčíková (39) a Dominika Gottová (53) dokonce dostaly od zpěváka v minulosti šest milionů s tím, že nebudou mít nárok na dědictví. Nebylo to ale všechno, co dámy od slavného otce dostaly. Zatímco mladší Lucie žije spořádaným životem, tak Dominika se ve Finsku topí v dluzích a depresích.
Karel Gott byl smutný ze života Dominiky.

Karel Gott byl smutný ze života Dominiky.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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