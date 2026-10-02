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Třetí tragická nehoda během tří dnů. V Třinci zemřel cyklista po srážce s autem

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Dennívýzva
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Včera dopoledne došlo v Třinci k tragické dopravní nehodě. Po srážce s automobilem, který řídila devětasedmdesátiletá řidička, zemřel sedmasedmdesátiletý cyklista. Za poslední tři dny jde už o třetí úmrtí na silnicích v Moravskoslezském kraji.
Třetí tragická nehoda během tří dnů. V Třinci zemřel cyklista po srážce s autem

Třetí tragická nehoda během tří dnů. V Třinci zemřel cyklista po srážce s autem

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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