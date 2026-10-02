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Potřebujete komfort v nekomfortu, říká Verstappen o počasí

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F1 tento víkend zažívá velký návrat do Malajsie, kde se pojede pod hlavičkou Velké ceny Bahrajnu. Jezdce čekají nejnáročnější dva týdny celé sezóny, protože hned po Sepangu se přesunou do Singapuru.
Potřebujete komfort v nekomfortu, říká Verstappen o počasí

Potřebujete komfort v nekomfortu, říká Verstappen o počasí

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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