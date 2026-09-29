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Spáry mezi dlaždicemi zbělejí za 15 minut. Stačí smíchat dvě suroviny z kuchyně, které má doma úplně každý

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Kyselost octa a čisticí vlastnosti sody vám dokážou pomoci rozpustit zbytky, které se mohou hromadit mezi spárami.
Citronová šťáva může být užitečná při odstraňování skvrn a nečistot mezi dlaždičkami – stačí jen vědět, jak ji správně použít.

Citronová šťáva může být užitečná při odstraňování skvrn a nečistot mezi dlaždičkami – stačí jen vědět, jak ji správně použít.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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