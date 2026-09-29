Spáry mezi dlaždicemi zbělejí za 15 minut. Stačí smíchat dvě suroviny z kuchyně, které má doma úplně každý

Úklid koupelny vypadá na první pohled jako poměrně jednoduchá záležitost. Ale co ty často opomíjené spáry mezi dlaždicemi, kde se v tichosti hromadí špína? Nebojte se, protože tajemství, jak tato místa oživit, spočívá ve skromném domácím prostředku.
Octový elixír: Symfonie ingrediencí
Nechte své spáry zazářit jako nikdy předtím díky jeho šikovné aplikaci. Pro tento kouzelný lektvar si připravte následující ingredience:
7 šálků vody 1/2 šálku jedlé sody 1/4 šálku octa
Tyto prvky smíchejte v míse. Výsledkem bude lektvar připravený vdechnout vašim spárám mezi dlaždicemi nový život.
Nyní jej štědře naneste na spáry dlaždic a nechte spojenou sílu jedlé sody a octa působit asi 15 minut. Pak už vše jen dočistěte drsnou stranou houbičky a máte hotovo. Nic víc není třeba. Zdroj fotografie: Depositphotos Domácí pomocníci mohou být užiteční i při odstraňování skvrn a nečistot mezi dlaždičkami – stačí jen vědět, jak je správně použít.
Tento postup jsme v redakci vyzkoušeli a opravdu ho můžeme doporučit. Na houbičku navíc není nutné nijak tlačit, špína pouští skoro sama. Ale vyzkoušet můžete i samotnou
citronovou šťávu nebo ocet – podrobný postup Chalupáři-Zahrádkáři zveřejnili docela nedávno. Uvolněte sílu jedlé sody
V oblasti čištění se jako všestranný šampion ukazuje i jedlá soda, jak radí web
iReceptář. Ať už si ji pořídíte v kilogramovém balení nebo v praktických potravinářských sáčcích, vždy je připravena plnit úkoly, které jí svěříte. Její jemná abrazivita si poradí s odolnou špínou na dlaždicích a ve spárách a zajistí jim důkladné vyčištění. Jak ji použít nám poradila čtenářka Michaela V. z Chocně. „Smíchejte půl litru vody se třemi lžícemi jedlé sody. K jemnému odstranění skvrn z dlaždic a spár poté použijte houbu nebo starý zubní kartáček namočené v tomto roztoku.“ Zdroj fotografie: Depositphotos Spáry mezi dlaždičkami v koupelně se dokážou špínou zanést velmi rychle. Při jejich čištění však nemusíte sahat po chemii. Pomůže i bělidlo na prádlo
Pro rozjasnění bílých spár si však můžete připravit i účinnou směs ze čtvrt šálku bělidla na prádlo a stejného množství jedlé sody. Přidejte trochu vody a vytvořte pastu. Tu naneste na spáry, nechte chvíli působit a poté vydrhněte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři