Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Novak Djokovič přijal novou roli. Konec kariéry podle ní zjevně neplánuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ještě nedávno tvrdil, že spory o prize money sleduje spíš z povzdálí. Teď Novak Djokovič usedá v nové hráčské radě, která bude s vedením grandslamů jednat o lepších podmínkách. Pro devětatřicetiletého šampiona je to další signál, že na konec kariéry zatím nemyslí.
Novak Djokovič přijal novou roli. Konec kariéry podle ní zjevně neplánuje

Novak Djokovič přijal novou roli. Konec kariéry podle ní zjevně neplánuje

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:15

Reklama
Další články z SportWin
Krejčí, nebo Kane? Český kapitán vyzývá nejlepšího střelce anglické historie
Krejčí, nebo Kane? Český kapitán vyzývá nejlepšího střelce anglické historie
25 kvalifikací bez pole position. Leclerc vytvořil nelichotivý osobní rekord
25 kvalifikací bez pole position. Leclerc vytvořil nelichotivý osobní rekord

Charles Leclerc bývá považován za jednoho z nejrychlejších jezdců současné Formule 1 na jedno kolo, jenže...

LeBron už chtěl skončit. Přesvědčili ho Maxey i Embiidův nesplněný sen
LeBron už chtěl skončit. Přesvědčili ho Maxey i Embiidův nesplněný sen

LeBron James po...

Nejtěžší kemp kariéry. Hovorka se tlačí do sestavy Panthers, před sebou má Ekblada, Jonese i Gudase
Nejtěžší kemp kariéry. Hovorka se tlačí do sestavy Panthers, před sebou má Ekblada, Jonese i Gudase

Mikuláš Hovorka už ví, jak chutná NHL. Pětadvacetiletý český obránce v minulé sezoně dostal od Florida...

Bure po rozvodu bojuje o majetek. Bývalá žena mezitím otevřeně mluví o zradě
Bure po rozvodu bojuje o majetek. Bývalá žena mezitím otevřeně mluví o zradě

Pavel Bure prožívá jedno z nejtěžších životních období. Manželství někdejšího kanonýra NHL s Alinou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Tenis
Zobrazit více
SportTenis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.