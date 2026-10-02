Plastová lahev osvětlí místnost bez elektřiny jako 60W žárovka. Milion kusů už svítí ve 20 zemích světa

Princip je překvapivě prostý. Do otvoru ve střeše se zasadí čirá plastová lahev o objemu jeden a půl až dva litry, naplněná vodou s malým množstvím bělidla podle doporučeného postupu. Horní část lahve trčí ven na slunce, spodní část zasahuje do místnosti. Voda uvnitř láme a rozptyluje dopadající sluneční paprsky do všech stran a výsledný efekt může odpovídat světlu klasické 40- až 60wattové žárovky, tedy zhruba 800 lumenům. Nejde o výrobu elektřiny. Jde o pasivní světlovod, který funguje jen přes den, ale v místech, kde domy nemají okna a střechy jsou z tenkého plechu, dokáže proměnit tmavou místnost v obytný prostor. Údaj o milionu instalací a přibližně dvaceti zemích vychází ze souhrnu historicky doložených milníků projektu Liter of Light: organizace UNFCCC v roce 2021 uváděla přes milion domácností globálně, studie World Habitat z roku 2016 mapuje pobočky a projekty v osmnácti zemích od Brazílie přes Keňu po Filipíny.
Blackouty, které rozsvítily lahev
V letech 2001 a 2002 zasáhla Brazílii těžká energetická krize. Nedostatek vody v přehradních nádržích, omezená regulační kapacita a přetížená přenosová soustava vedly k plošnému dvacetiprocentnímu omezení spotřeby elektřiny. Alfred Moser, mechanik z města Uberaba ve státě Minas Gerais, hledal způsob, jak osvětlit svou dílnu, aniž by zapínal jedinou žárovku. Inspiroval se tím, co měl kolem sebe: PET lahvemi, vodou a slunečním svitem.
V rozhovoru pro BBC World Service Moser popsal, jak naplnil lahev vodou, přidal kapku bělidla a zasadil ji do otvoru v plechové střeše. Světlo, které se rozlilo po místnosti, ho samotného překvapilo. Podle jeho slov efekt odpovídal čtyřiceti až šedesáti wattům v závislosti na síle slunce. Důležité je rozumět tomu srovnání správně: šedesátiwattová klasická žárovka, tedy žárovka s wolframovým vláknem, produkuje podle ENERGY STAR asi 800 lumenů. Moserova lampa tedy nemá příkon šedesát wattů, ale může poskytnout podobnou úroveň osvětlení. S moderní LED žárovkou, která na 800 lumenů potřebuje jen osm až deset wattů, se z hlediska energetické účinnosti srovnávat nedá a ani to není smyslem tohoto řešení.
Co dělá bělidlo a proč tam musí být
Samotný princip funguje i s čistou vodou. Voda láme světlo, rozptyluje ho a posílá do interiéru. Jenže čistá voda v uzavřené lahvi na střeše začne během týdnů zelenat; řasy a bakterie ji zakalí a světelný efekt postupně klesne. Bělidlo neplní optickou funkci, ale pomáhá omezit růst mikroorganismů a udržet vodu průhlednou. Moser to v rozhovoru shrnul jednoduše: přidává se proto, aby voda „nezezelenala“. Odborná kapitola na platformě IntechOpen z roku 2020 totéž potvrzuje měřením: varianta s chlorovou příměsí vykazovala mírně vyšší osvětlenost, ale autoři zdůrazňují především to, že chlor pomáhá udržovat vodu průhlednou po celou dobu životnosti lampy.
A ta životnost? World Habitat uvádí až pět let. V praxi záleží na kvalitě PET lahve, působení UV záření, místních podmínkách a těsnosti spoje se střechou.
Instalace za pár korun a půl hodiny
Oficiální návod projektu Liter of Light připomíná spíš recept na jednoduchou domácí opravu než klasický inženýrský manuál:
- Lahev se zasune do kusu galvanizovaného plechu.
- Okolí se zdrsní smirkovým papírem, aby tmel lépe držel.
- Spoj se utěsní epoxidovým nebo gumovým tmelem.
- Do střechy se vyřízne otvor stejného průměru.
- Plech se přinýtuje třemi až čtyřmi nýty na každé straně.
- Všechny hrany a nýty se znovu přetěsní.
- Na víčko se navlékne ochranná plastová trubička proti dešti.
Samotný materiál může být velmi levný; cenu tvoří v podstatě lahev, voda a malé množství těsnicího materiálu. Moser sám zmiňuje lepidlo z pryskyřice jako klíčový prvek proti zatékání. Řešení je navržené pro jednoduché plechové střechy; v běžném zatepleném evropském domě by montáž vyžadovala zásah do střešní konstrukce, izolace i krytiny, což posouvá celý koncept mimo jeho přirozené prostředí.
Od jedné dílny k milionu domácností
Z Moserovy improvizace se stal otevřeně šířený model. Projekt Liter of Light, založený v roce 2011 filipínským podnikatelem Illacem Diazem, převzal Moserův princip a vybudoval kolem něj komunitní síť. Během prvních dvaceti měsíců projekt zasáhl 350 tisíc domácností v patnácti zemích. K roku 2021 UNFCCC hovoří o více než milionu domácností globálně. Mapa World Habitat z roku 2016 ukazuje pobočky v Brazílii, Mexiku, Kolumbii, Peru, Argentině, Keni, Jihoafrické republice, Indii, Bangladéši, Pákistánu, Nepálu, Číně, Thajsku, Indonésii, na Filipínách a dalších místech.
Projekt navíc dávno nepracuje jen s denní PET lahví. Noční verze kombinuje malý solární panel, LED diodu a baterii a může přidat až deset hodin světla po setmění. To je podstatné: Moserova lampa řeší den, ale ne noc ani problém elektrické sítě jako celku. V Brazílii podle průzkumu Ipsos z března 2026 zažilo 73 % domácností alespoň jeden výpadek elektřiny za poslední tři měsíce. Lahev ve střeše tenhle systémový problém nevyřeší. Ale v místnosti, kde by jinak byla tma, udělá přesně to, co slibuje.
Je to pořád důležité
Nejsilnější na celém konceptu není technická složitost, ta je prakticky nulová. Je to poměr ceny a užitku. Za velmi nízké náklady může rodina bez oken a bez stabilní sítě získat denní osvětlení bez spotřeby elektřiny. Žádný patent, žádný distributor, žádná závislost na dodávce energie. Jen slunce, voda a plastová lahev, kterou by jinak někdo vyhodil.
Alfred Moser za svůj vynález nikdy nedostal zaplaceno. V rozhovoru pro BBC řekl, že ho těší jediná věc: že jeho nápad pomáhá lidem. Ta věta zní banálně, dokud si neuvědomíte, že podle údajů projektu a UNFCCC se tento jednoduchý princip dostal k více než milionu domácností.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík