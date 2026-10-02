Gránský si na jevišti zlomil dvě kosti, čeká ho měsíce rekonvalescence. „Pár pátků si tady užiju," vtipkoval z nemocnice

Gránský si na jevišti zlomil dvě kosti, čeká ho měsíce rekonvalescence. „Pár pátků si tady užiju," vtipkoval z nemocnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gránský si na jevišti zlomil dvě kosti, čeká ho měsíce rekonvalescence. „Pár pátků si tady užiju," vtipkoval z nemocniceZdroj: Foto: NextFoto
Článek byl publikován 02.10.2026 09:10
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