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Tomáš Fiala (Brutal Assault): Lemmymu z Motörhead jsme jako první promotéři objednali soukromý tryskáč

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Na přelomu tisíciletí začínal jako kytarista metalových kapel Intervalle Bizzare a Contrastic, poté s několika kapelami vyjel jako tour manager a poprvé ochutnal větší koncertní byznys. Společně s Martinem "Shindym" Brzobohatým následně převzali organizaci letní akce Brutal Assault, kterou postupně vypiplali na jeden z největších metalových festivalů ve střední Evropě a na kterou se sjíždějí
Tomáš Fiala (Brutal Assault): Lemmymu z Motörhead jsme jako první promotéři objednali soukromý tryskáč

Tomáš Fiala (Brutal Assault): Lemmymu z Motörhead jsme jako první promotéři objednali soukromý tryskáč

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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