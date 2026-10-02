Tomáš Fiala (Brutal Assault): Lemmymu z Motörhead jsme jako první promotéři objednali soukromý tryskáč

Na přelomu tisíciletí začínal jako kytarista metalových kapel Intervalle Bizzare a Contrastic, poté s několika kapelami vyjel jako tour manager a poprvé ochutnal větší koncertní byznys. Společně s Martinem "Shindym" Brzobohatým následně převzali organizaci letní akce Brutal Assault, kterou postupně vypiplali na jeden z největších metalových festivalů ve střední Evropě a na kterou se sjíždějí desítky tisíc lidí z celého světa. Hostem podcastu První liga byl hudební promotér Tomáš Fiala. Brutal Assault (BA) se v rámci českého festivalového trhu může pochlubit několika příznivými a ne úplně běžnými faktory - velká část publika přijíždí ze zahraničí včetně zámoří, tudíž odpadá silná závislost na tuzemském divákovi, a kromě line-upu je pro řadu lidí lákadlem i prostředí terezínské pevnosti Josefov u Jaroměře. Navíc zahraniční návštěvník disponuje slušnou kupní silou a neváhá utrácet za nápoje, občerstvení a merchandising. "Podle našich interních dat každý návštěvník Brutal Assaultu utratí v průměru okolo 4500 korun. Ten ukazatel není příliš přenositelný na jiné akce, v našem případě je ovlivněn tím, že máme velké množství zahraničních návštěvníků. Ti jsou v principu bonitnější a náš festival je pro ně cenově dostupný. Máme tam například přes sto lidí z Austrálie, přes 200 lidí ze Spojených států, přes 400 lidí z Jižní Ameriky," uvedl Fiala.
Výše uvedený ukazatel při celkových počtech platících návštěvníků něco pod 20 tisíc (další skupinou jsou hosté, cca tisíc pracovníků festivalu a okolo 800 vystupujících hudebníků) dává celkovou sumu maloobchodní útraty na open airu přes 80 milionů korun (bez vstupenek). Roční rozpočet BA se pohybuje hodně přes 100 milionů, cca 85 procent příjmů festivalu pochází z prodeje vstupenek, merchandisingu a příjmů od stánkařů a barů.
Přibližně 40 procent z rozpočtu BA padne na nákup kapel. "Největším požadavkem, které jsme nějaké kapele splnili, byla objednávka soukromého tryskáče před lety pro Lemmyho z Motörhead a letos pro Body Count. V případě Lemmyho jsme byli snad první promotéři, kteří mu zajistili privat jet," vzpomíná Fiala. V příštím roce proběhne již 30. ročník Brutal Assaultu, mezi ohlášená velká jména patří Mercyful Fate, Children of Bodom, Emperor nebo The Sisters of Mercy. "Chtěl bych udělat větší rozpočet na kapely, což by se mělo projevit ve střední linii vystupujících. Pár nějakých specialitek bude. Obecně ale nejsem zatížen na kulatá čísla a již jsem někde řekl, že ohňostroj na BA nikdy nebude," uvedl Fiala.
Celý český festivalový trh se v nedávné době musel vyrovnat s několika údery - covidovou pandemií, nárůstem cen energií a dalších vstupů. "V souvislosti s covidem musím v první řadě pochválit stát, který se pokusil udržet většinu podniků. To se stalo, byť to stálo nějakou míru zadlužení. Druhá věc, která nastala, podle jedné teze v souvislosti s lockdowny vyrostly dva ročníky mladých lidí, kteří v době, kdy měli chodit ven, na akce nechodili. A když tu zvykovost nezískali, tak to ani neprovozují dále. A za třetí, vzrostly náklady na pořádání koncertů, přibližně o 15 procent až 25 procent. Ale zároveň s tím vzrostly i ceny vstupenek, které zdražení vstupů pokryly. Mám pocit, že marže pořadatelů se tak zvýšila o nějakých 10 až 15 procent," tvrdí Fiala.
V následujících letech po covidu došlo k renesanci a rychlému růstu koncertního a festivalového trhu. "Stala se hrozně zajímavá věc. V minulosti jsme zažili, že ve chvílích ekonomické krize, třeba po roce 2008, si lidé koncerty odepřeli. Místo pěti navštíví například tři. V posledních letech ale došlo k opaku. Vstupenky na koncert se staly hodnotou, kterou si lidé nechtějí odepřít. Za poslední dva roky tak návštěvníci na koncertech nešetřili, naopak šetřili například na restauracích," uvedl Fiala, který celkový objem festivalového trhu v Česku (čistě prodeje vstupenek) odhaduje na 10 až 20 miliard korun ročně.