Máme rádi Česko: Prachař potopil Kotka. Ten musel s pravdou ven ohledně nové role

Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima Máme rádi Česko, FOTO: Distr. FTV Prima
V dalším díle pořadu Máme rádi Česko čeká diváky velmi netradiční rodinný souboj. Na televizních obrazovkách se proti sobě postaví slavné herečky a jejich vlastní potomci. Páteční speciál svede dohromady tým Jakuba Prachaře s hereckými matkami proti partě Vojtěcha Kotka a jejich synům. Dobrovolný hasič z Kozárovic
Hned na úvod epizody se debata stočí na venkovský život jednoho z kapitánů. Libor Bouček se v narážce na bydlení Vojtěcha Kotka v Kozárovicích na Příbramsku zeptá na místní dobrovolné hasiče. Kotek celému studiu vzápětí potvrdí svou novou životní roli. K místnímu sboru se totiž nedávno sám přidal.
„Stal jsem se dobrovolným hasičem. Ne úplně dobrovolně, popravdě, ale přesto velice rád,“ vysvětlí herec své zapojení do chodu obce. Ve sboru ho prý využívají převážně na závody. Sice spadá do seniorského družstva, věkově tam ovšem patří k těm nejmladším. Dostal tak za úkol takzvané běhání s proudy, což obnáší sprint s hadicí přes celé fotbalové hřiště. Dle vlastních slov si u toho pokaždé natáhne stehenní sval už při prvním kroku.
Výzva na fotbalovém hřišti
Libor Bouček vezme celou situaci okamžitě jako osobní výzvu. Oznámí záměr vstoupit do sboru dobrovolných hasičů ve svých Solenicích a uspořádat společný souboj. Jakub Prachař začne nahlas uvažovat nad tím, co všechno je jeho herecký kolega ochotný udělat pro oblibu u místních obyvatel. V detailním výčtu vyjmenuje všechny vymoženosti od zavedení kanalizace až po kulturu. Zmíní vytopený kulturní dům i nové záchody s pisoáry na fotobuňku.
Prachař nakonec vytáhne vlastní odvážnou teorii o vstupu televizního soka do spolku. Podle něj to Kotek udělal zkrátka proto, aby mu vesnice zadarmo přivezla vodu do rybníka. Nařčený kapitán pobaveně přizná, že pravda leží velmi blízko. V uvolněné atmosféře pak přijde řada i na samotné hosty v obou soutěžních týmech.
Zpožděné zprávy z oslav
Místa u Prachaře obsadí Martina Preissová, Jana Janěková a Klára Cibulková. Konkurenční tým utvoří jejich synové Matouš Preiss, Antonín Chmela a Matyáš Pavelka. Syn Cibulkové má čerstvě po maturitě a padne otázka na bujaré oslavy konce studia. Matyáš s velkým klidem vysvětlí svůj osvědčený systém dávkování podobných zážitků vlastní rodině.
Veškeré detaily z divokých večírků se matka prý dozvídá se značným zpožděním. „Mám takovou taktiku, že jí to můžu říct vždycky až po třech letech,“ prozradí absolvent směřující na studia herectví na DAMU. Cibulková reaguje s úsměvem a nabídne recept na výchovu temperamentního potomka. Poradí uplatňovat takzvaný koňácký přístup. Základem úspěchu je podle herečky nechat otěže hodně volně a moc je neutahovat.
Jakub Prachař budoucího studenta v jeho volbě školy podpoří. Vtipně poznamená, že studium na ČVUT by ho u něj hodně vyděsilo, na divadelní fakultě o něj ovšem bude naprosto perfektně postaráno.
Na show Máme rádi Česko se můžete těšit v pátek 2. října na
Primě. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).