Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Na pláži na Ibize šlo o minuty. Tři lidé, kteří tam byli náhodou, se zapojili do boje o život

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dovolená na španělské Ibize skončila tragicky pro jednaosmdesátiletou turistku z Velké Británie. Žena se v úterý 29. září utopila na pláži s’Arenal Gros v Portinatxu. O její záchranu se téměř hodinu pokoušeli plavčíci, zdravotníci i tři lidé, kteří byli v tu chvíli shodou okolností přímo na místě.
Na pláži na Ibize šlo o minuty. Tři lidé, kteří tam byli náhodou, se zapojili do boje o život

Na pláži na Ibize šlo o minuty. Tři lidé, kteří tam byli náhodou, se zapojili do boje o život

Zdroj: Generováno ChatGPT
Reklama
Další články z Trendy svět
Turistům v Itálii hrozí velké problémy. Mnoho z nich se nemůže dostat domů
Turistům v Itálii hrozí velké problémy. Mnoho z nich se nemůže dostat domů
Nad Evropou se skládá nebezpečný scénář. V jedné oblasti může být pohroma
Nad Evropou se skládá nebezpečný scénář. V jedné oblasti může být pohroma

Jih Francie čeká ve středu 30. září mimořádně vydatný déšť doprovázený bouřkami. Francouzští meteorologové...

Máte v autě tlačítko SOS? Málokdo ví, co po stisknutí skutečně udělá, od letoška se systém mění
Máte v autě tlačítko SOS? Málokdo ví, co po stisknutí skutečně udělá, od letoška se systém mění

Tlačítko SOS v moderních automobilech není jen přímou zkratkou k telefonátu na linku 112. Systém eCall...

K falešnému intimnímu snímku může stačit fotka z profilu. Co dělat, když někdo zneužije vaši tvář
K falešnému intimnímu snímku může stačit fotka z profilu. Co dělat, když někdo zneužije vaši tvář

Člověk nemusí nikdy pořídit intimní fotografii, aby se objevil na snímku, který tak vypadá. Nástroje umělé...

Po poslední sklizni malin nespěchejte se stříháním. Jediný chybný řez vás může připravit o příští úrodu
Po poslední sklizni malin nespěchejte se stříháním. Jediný chybný řez vás může připravit o příští úrodu

Konec září je obdobím, kdy na mnoha zahradách dozrávají poslední maliny a přichází čas podzimní údržby....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.