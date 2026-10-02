Zlatan Ibrahimović slaví 45 let. Jeho ego se vešlo do jediné věty o Ferrari, Fiatu a trenéru Guardiolovi

Bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimović oslaví 3. října pětačtyřicáté narozeniny. Profesionální kariéru ukončil v roce 2023, ale z fotbalového světa nezmizel, ba naopak. Během letošního letního mistrovství světa působil v roli televizního experta a svými komentáři divákům připomněl pověst sportovce s mimořádně silným egem.
Dětství v problémové rodině a desítky trofejí
Zlatan Ibrahimović se narodil ve švédském Malmö bosenskému otci a chorvatské matce. Rodiče se rozvedli, když mu byly dva roky. Vyrůstal v rodině, kde otec bojoval se závislostí na alkoholu a sestra měla potíže s drogami. Jako dítě se podle vlastních vzpomínek velmi často rval a kradl jízdní kola. Z problematického prostředí utíkal na sportoviště a první fotbalové dovednosti získal v malém klubu FBK Balkan.
Postupně se vypracoval na útočníka světové úrovně. Během kariéry hrál za Juventus, Barcelonu, Paris Saint Germain, Manchester United nebo za milánské velkokluby AC a Inter. Získal přes třicet různých trofejí a nastřílel více než 500 gólů. Profesionální dráhu ukončil na začátku června 2023 před fanoušky AC Milán na stadionu San Siro.
Srážka na parkovišti nastartovala vztah
S dlouholetou partnerkou Helenou Seger se seznámil na začátku tisíciletí v Malmö. Švédská podnikatelka byla tehdy o jedenáct let starší než začínající dvacetiletý fotbalista. Jejich první setkání začalo ostrou hádkou. Ibrahimović zablokoval svým Ferrari její Mercedes a Seger na něj podle svých slov velmi nepříjemně vyjela. Útočníkovi se její ráznost zalíbila a začali se stýkat.
Pár vychovává syny Maximiliana a Vincenta. Oba hrají v mládežnických akademiích AC Milán. Ibrahimović a Seger se nikdy nevzali. Partnerka sňatek odmítla s vysvětlením, že by formální svazek narušil její pocit nezávislosti. Pracovní pozici si vybudovala sama a nechce vystupovat v roli pouhé manželky slavného sportovce. Ibrahimović pro italská média uvedl, že právě její samostatnost a finanční nezávislost ho na úplném začátku vztahu nejvíce přitahovaly.
Uražený trenér a vzkaz americkým fanouškům
Švédský reprezentant proslul sebevědomým vystupováním a břitkými odpověďmi pro novináře. V sedmnácti letech dostal pozvánku na testy do londýnského Arsenalu od tehdejšího trenéra Arsena Wengera. Nabídku odmítl s odůvodněním, že Zlatan žádné konkurzy nedělá.
Během působení v Barceloně se neshodl s trenérem Pepem Guardiolou. Koučův taktický přístup okomentoval pro média přirovnáním k automobilům. Trenérovi vzkázal, že si koupil ferrari, ale řídí ho jako fiat a tankuje do něj naftu. Po přesunu do Manchesteru United pro změnu reagoval na výrok Erica Cantony. Francouzská fotbalová legenda prohlásila, že Švéd může být novým princem Manchesteru. Ibrahimović přes média opáčil, že nebude králem, protože se stane rovnou bohem celého města.
Svůj osobitý styl komunikace potvrdil také v americkém celku LA Galaxy. S místními fanoušky se při odchodu rozloučil vzkazem, ve kterém upozornil, že chtěli Zlatana, tak jim ho dal. Vzápětí jim doporučil, ať se vrátí ke sledování baseballu.
Televizní expert na letním šampionátu
Letos v létě přijal roli televizního analytika pro americkou stanici FOX. Během mistrovství světa vytvořil komentátorské duo s bývalým francouzským útočníkem Thierrym Henrym. Své příznivce bavil glosami na adresu hrajících týmů i jednotlivých fotbalových hvězd.
Před semifinálovým zápasem mezi Argentinou a Anglií připomněl kontroverzní gól Diega Maradony z roku 1986. Anglickým fanouškům vzkázal, že dříve viděli boží ruku a nyní se potkají s boží levačkou. Narážel tím na výborné výkony Lionela Messiho. Na adresu argentinského kapitána následně dodal, že ačkoli on sám nedal na světových šampionátech žádný gól, Messi stihl pět branek ve dvou zápasech.
Ostrá slova zvolil při hodnocení vyřazení Brazílie s Norskem. Brazilský tým ho podle jeho tvrzení nepřesvědčil už v úplně prvním zápase na turnaji. Norské mužstvo naopak podle něj předvádělo krásný fotbal, styl Brazílie ani nedokázal přesně pojmenovat. Pozornost vzbudil i reakcí na Cristiana Ronalda. Když portugalský útočník po vstřelení dvou gólů do sítě Uzbekistánu zakřičel do kamer, že je zpět, Ibrahimović pobaveně reagoval. Do televizního přenosu prohlásil, že Ronaldovým slovům nerozumí, protože portugalský hráč podle něj fotbalovou scénu vlastně nikdy neopustil.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (townandcountrymag, kids.kiddle.co, sport24.pluska, isport.blesk).