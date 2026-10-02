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Zlatan Ibrahimović slaví 45 let. Jeho ego se vešlo do jediné věty o Ferrari, Fiatu a trenéru Guardiolovi

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Bývalý švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimović slaví pětačtyřicáté narozeniny. Jeho život ovlivnilo dětství v problémové rodině i setkání s partnerkou.
Zlatan Ibrahimovič

Zlatan Ibrahimovič

Zdroj: FOTO:Doha Stadium Plus Qatar, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:30

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