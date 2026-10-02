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Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D Libuš

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Pražský dopravní podnik vyhlásil tendr s předpokládanou hodnotou zhruba 3,76 miliardy korun bez DPH na stavbu stanice metra D Libuš.Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce.
Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D Libuš

Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D Libuš

Zdroj: Metroprojekt
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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