Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D Libuš

Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D LibušPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D LibušZdroj: Metroprojekt
Článek byl publikován 02.10.2026 09:34
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