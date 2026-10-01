Krejčí, nebo Kane? Český kapitán vyzývá nejlepšího střelce anglické historie

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Krejčí, nebo Kane? Český kapitán vyzývá nejlepšího střelce anglické historiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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„Je to velká výzva, možná ta největší,“ řekl Ladislav Krejčí o možném souboji s Harrym Kanem. Kapitán české reprezentace je po drobném zranění zpátky v tréninku a v úterním zápase s Anglií v Edenu chce zastavit nejlepšího střelce v historii soupeře.
Krejčí, nebo Kane? Český kapitán vyzývá nejlepšího střelce anglické historieZdroj: Wolverhampton Wanderers FC
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 01.10.2026 03:36
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