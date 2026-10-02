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Syn se dopustil „hříchu“ a rodiče odmítli přijít na jeho svatbu. Když se narodil vnuk, vzkázal jim jediné slovo

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Kvůli synovu hříšnému tajemství rodiče nepřišli na jeho svatbu. Oba si za svým rozhodnutím stojí.
svatba

svatba

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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