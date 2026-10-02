Syn se dopustil „hříchu“ a rodiče odmítli přijít na jeho svatbu. Když se narodil vnuk, vzkázal jim jediné slovo

Silná náboženská víra někdy dokáže velmi poškodit rodinné vztahy. Toto tvrzení dokazuje i zpověď paní Petry, která se
v dopise zaslaném do naší redakce svěřila s trápením, které zažívá. Odmítla jít totiž jedinému synovi na svatbu, a to kvůli ostudě, které by museli v komunitě čelit. Přestože svého rozhodnutí nelituje, mrzí ji, jak to nakonec všechno dopadlo. A čeho byl její syn schopný. Rodiče se dozvěděli hříšné tajemství
Paní Petra K. jsou s manželem silně věřící katolíci. Denně dochází do kostela, k čemuž vedli i svého jediného syna Josefa.
Ten jejich přání plnil až do svých osmnácti let. Poté již zastával svůj názor, a to, že být věřící neznamená být fanatický. Když domů přivedl rodičům představit svou přítelkyni, obával se, jak ji rodiče přijmou, ale byl velmi mile překvapen. Matka i otec si jeho partnerku okamžitě oblíbili.
„Josífek byl vždy hodný a slušně vychovaný kluk. A když nám představil Aničku, ihned se nám zalíbila. Jejich vztah jsme podporovali, i když nám trochu vadilo, že není věřící, ale to se dalo změnit,“ píše v dopise zaslaném do redakce DámskéhoDeníku paní Petra. Když jim syn později oznámil, že požádal přítelkyni o ruku, byli štěstím bez sebe a těšili se na velkou a honosnou svatbu v kostele. „Pak jsme se ale dozvěděli jejich hnusné tajemství a rázem bylo po nadšení,“ zoufá si čtenářka. Svého rozhodnutí nelitují
„Josef nám oznámil, že je Anna těhotná. Jak se jen mohli takového hříchu před svatbou dopustit? Strašně nás to rozzlobilo,“ píše dále paní Petra. Strhla se hádka, při níž rodiče synovi oznámili, že na jeho svatbu nepřijdou. Stejně tak učinili i Josefův strýc s tetou, kteří se za svého synovce také styděli. „Nemohli jsme tam jít, jak bychom to v komunitě vysvětlili? Taková ostuda,“ smutní v dopise žena. Zdroj fotografie: Pixabay
Svatba nakonec proběhla v termínu i bez rodičů a některých dalších příbuzných. Jejich den ale naštěstí dopadl dle představ, což bohužel nebyl případ paní
Kamily, které rodiče zničili svatbu, jak jsme již na DámskémDeníku její příběh zveřejňovali.
„Mrzí mě, co se stalo, ale stojíme si s mužem za svým. Syn nás prostě podvedl a zostudil,“ obhajuje své rozhodnutí paní Petra. Když se jim narodil vnuk, poslali po svém synovci Josefovi a jeho ženě dárek na usmířenou. Přestože Anna by je vzala na milost, syn striktně nesouhlasil. „Vzkázal nám, že vnuka nikdy neuvidíme, když jsme se tak hnusně zachovali. Jsem smutná, že jsme přišli o syna a jeho rodinu, ale máme alespoň Boha,“ zakončuje svou zpověď čtenářka.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková