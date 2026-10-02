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Vémola chce na Oktagon 100 do O2 areny. Ve hře je třetí bitva s Kinclem

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Frankfurtská aréna ještě nevychladla a Karlos Vémola už hlásí další cíl. Jednačtyřicetiletý bijec chce být 29. prosince na jubilejním Oktagonu 100 v O2 areně a nejvíc se nabízí třetí díl rivality s Patrikem Kinclem.
Vémola chce na Oktagon 100 do O2 areny. Ve hře je třetí bitva s Kinclem

Vémola chce na Oktagon 100 do O2 areny. Ve hře je třetí bitva s Kinclem

Zdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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