Vémola chce na Oktagon 100 do O2 areny. Ve hře je třetí bitva s Kinclem

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Vémola chce na Oktagon 100 do O2 areny. Ve hře je třetí bitva s KinclemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Frankfurtská aréna ještě nevychladla a Karlos Vémola už hlásí další cíl. Jednačtyřicetiletý bijec chce být 29. prosince na jubilejním Oktagonu 100 v O2 areně a nejvíc se nabízí třetí díl rivality s Patrikem Kinclem.
Vémola chce na Oktagon 100 do O2 areny. Ve hře je třetí bitva s KinclemZdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 02.10.2026 04:29
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