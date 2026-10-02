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Vysušení, vylovení, odbahnění. Přívěs s autem ujel řidiči na Šumpersku do rybníka

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Nevydařené zapojení přívěsu za osobní auto skončilo ve čtvrtek večer značnou škodou pro řidiče BMW na Šumpersku. Vlek s naloženým vozidlem se v zatáčce na silnici I. třídy odpojil a pokračoval po vlastní ose až do rybníka.
Vysušení, vylovení, odbahnění. Přívěs s autem ujel řidiči na Šumpersku do rybníka

Vysušení, vylovení, odbahnění. Přívěs s autem ujel řidiči na Šumpersku do rybníka

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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