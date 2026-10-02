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Škodovky, drakiáda, box i hokej. Hradec čeká víkend plný akcí

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První říjnový víkend nabídne v Hradci Králové pořádnou porci zábavy. Na programu jsou veteránské škodovky, Den architektury, drakiáda, boxerské zápasy, běžecký závod i otevření nové beachvolejbalové haly.
Škodovky, drakiáda, box i hokej. Hradec čeká víkend plný akcí

Škodovky, drakiáda, box i hokej. Hradec čeká víkend plný akcí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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