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Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek

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Oranžový kuchyňský robot ETA 0010 z Hlinska vydržel v rodinách desítky let. Zjistěte, jak fungovala jeho mechanická pojistka proti spálení motoru, proč byl tak hlučný a co dnes stojí zachovalý komplet.
Oranžový kuchyňský robot ETA 0010 s nasazenou plastovou mixovací nádobou na lince

Oranžový kuchyňský robot ETA 0010 s nasazenou plastovou mixovací nádobou na lince

Zdroj: Autor: Jiří Zelenka (User:Pohled 111), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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