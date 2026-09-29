Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek

Oranžový kuchyňský robot ETA 0010 z národního podniku Elektro-Praga Hlinsko patřil k nejvýraznějším spotřebičům československých domácností 70. a 80. let. Zvládal mixovat mléčné koktejly, šlehat krémy na sváteční řezy, krouhat zeleninu na salát i mlít maso na nedělní karbanátky. Pověstnou nezničitelnost mu zajistila překvapivě prostá konstrukce, snadno vyměnitelné součástky a jeden promyšlený konstrukční detail, který nezkušení uživatelé občas mylně považovali za výrobní vadu.
Když se v kuchyni panelového bytu ozval pronikavý svist vysokootáčkového motoru doplněný lehkým zápachem třecích uhlíků, každý věděl, co se chystá. V neděli dopoledne běžel mixér na plné obrátky při přípravě litého těsta na bábovku nebo drcení jahod s cukrem a mlékem. Pro celou generaci se stal symbolem chvíle, kdy moderní elektrotechnika poprvé skutečně usnadnila každodenní vaření a pečení.
Od nechtěného Pragomixu k panelákové stavebnici: Proč jeden motor nahradil celou skříňku
Cesta mixérů do československých kuchyní nebyla samozřejmá. Když národní podnik Elektro-Praga v roce 1956 představil svůj vůbec první stolní mixér ETA Pragomix Special, přístroj zpočátku ležel v regálech prodejen Domácích potřeb bez povšimnutí. Jak připomíná historik designu Jiří Hulák v
publikaci o historii spotřebičů ETA připravené s Národním technickým muzeem, tehdejší hospodyňky byly zvyklé na těžká litinová struhadla, ruční pasírování přes síto a mechanické kvedlání. Teprve velká propagační kampaň s ukázkami receptů v létě 1958 prolomila nedůvěru a z mixování udělala celostátní fenomén.
V 60. letech následoval mimořádně populární stolní mixér ETA Mira (typ 011), jehož elegantní kalichovitý tvar navrhl legendární průmyslový výtvarník Stanislav Lachman, jehož dílo dokumentuje expozice v
sbírkovém fondu Retromusea v Chebu. Mira byla spjata s boomem mléčných barů, ale stále šlo o jednoúčelový přístroj určený především na nápoje, polévky a omáčky. Jakmile se na přelomu 60. a 70. let začala masově stavět sídliště, vyvstal nový problém: stísněné panelákové kuchyně. V typických linkách nebylo místo na pět samostatných elektrických přístrojů a nákup západních spotřebičů v Tuzexu za bony představoval pro většinu rodin nedostupný luxus.
Odpovědí inženýrů z Hlinska a designéra Stanislava Lachmana se stal univerzální kuchyňský strojek
ETA 0010. Místo několika neskladných motorových jednotek vsadili na stavebnicový systém: jedna kompaktní pohonná jednotka uložená v plastovém těle s nezaměnitelným zaobleným designem a k ní velká krabice či kufřík s výměnným příslušenstvím. Vedle sytě oranžového odstínu, který se stal synonymem 70. let, se vyráběly také varianty ve žluté, okrové nebo neutrální bílé barvě. Dva světy v jedné krabičce: Proč mixér točil tisíce otáček a mlýnek jen stovky
Hlavní technický vtip modelu ETA 0010 spočíval v tom, jak se konstruktéři vypořádali s protichůdnými požadavky jednotlivých kuchyňských prací. K rozsekání ledu, ořechů nebo rozmixování horké zeleniny na svíčkovou potřebujete nožovou vložku rotující obrovskou rychlostí, obvykle mezi 8 000 až 12 000 otáčkami za minutu. Naopak mlýnek na maso, krouhač zeleniny nebo hnětací hák vyžadují pomalý chod kolem 100 až 300 otáček za minutu, ale s velkým krouticím momentem.
Místo složité a drahé elektronické regulace, která by v 70. letech byla nespolehlivá a v podmínkách plánovaného hospodářství nedostupná, rozdělili inženýři pohon na dvě fyzické větve:
Přímý vysokootáčkový náhon: Při mixování se nádoba z tvrzeného plastu nebo silnostěnného skla nasazovala přímo shora na tělo robota. Spodní nožová hlavice dosedla přímo na hřídel motoru a využívala plnou rychlost komutátorového stroje. Redukční šneková převodovka: Pro pomalé práce se na čelní bajonet motorové základny nasadila masivní přídavná převodovka. Uvnitř ukrývala kovový šnek a ozubené soukolí, které srazilo zběsilé otáčky motoru na bezpečný pomalý pohyb a zároveň znásobilo sílu potřebnou k protlačení tuhého hovězího masa skrz ocelovou matrici mlýnku.
K převodovce se pak připojovala šlehací mísa s planetovým oběhem dvou metel, mlýnek na maso, kávomlýnek, odšťavňovač na rybíz nebo bubínkové struhadlo. Z jednoho motoru na lince se během dvou cvaknutí bajonetu stal plnohodnotný řeznický nebo pekařský pomocník.
Tajemství socialistického Tuzexu. Poukázky na západní zboží nesměly lidem sloužit jako úspory Plastová spojka nebyla chyba, ale promyšlená mechanická pojistka
Mezi majiteli robotů ETA 0010 koluje vzpomínka na situaci, kdy se uprostřed mletí masa ozvalo lupnutí, motor běžel dál naprázdno, ale šnek v mlýnku se zastavil. Po rozebrání uživatel našel v převodovce prasklý bílý plastový dílek. Mnozí to považovali za důkaz nekvalitního plastu, ve skutečnosti však šlo o promyšlený bezpečnostní prvek.
Univerzální sériový komutátorový motor o příkonu kolem 350 až 400 wattů nemá při prudkém zastavení žádnou elektronickou ochranu. Kdyby se mezi ocelový nůž a mlecí desku dostala tvrdá kost nebo šlacha a převody byly kompletně z nezničitelné oceli, motor by se během několika sekund v plné zátěži spálil. Vinutí by se přehřálo, roztavila by se izolace a oprava by stála téměř tolik co nový spotřebič.
Konstruktéři proto vložili mezi hnací hřídel a pracovní nástroj plastovou unašecí spojku. Tento malý výlisek byl přesně dimenzován tak, aby bez obtíží přenesl běžný pracovní odpor, ale při kritickém zablokování se raději mechanicky protočil nebo praskl. Fungoval jako mechanická pojistka – podobně jako u jiných dobových zařízení, kde se spolehlivost řešila jednoduchou fyzikou, což připomínáme v článku o
mechanických kompromisech při přetáčení audiokazet tužkou. V dobových prodejnách Domácích potřeb nebo v servisech Kovo-Dřevo se tyto spojky prodávaly jako běžný spotřební materiál za pár korun. Zkušený kutil ji doma pomocí šroubováku vyměnil za pět minut a motor zůstal zcela nepoškozený. Vysoký tón a vůně ozonu: Daň za robustní komutátorový motor
Proč mixér ETA 0010 vydržel fungovat třicet, čtyřicet i padesát let, zatímco mnohé dnešní levné mixéry vypoví službu krátce po záruce? Odpověď leží v samotném motoru. Uvnitř se nachází poctivý komutátorový elektromotor s masivním měděným vinutím na rotoru i statoru a samomaznými sintrovanými bronzovými ložisky.
Tento typ motoru má své nevýhody, které si každý pamětník vybaví:
Vysoká hlučnost: Rychle rotující kotva ve spojení s integrovanou lopatkovou vrtulí chlazení vytvářela pronikavý pískavý zvuk. Když robot běžel na plný výkon, v panelákovém bytě nebylo slyšet televizi z vedlejšího pokoje. Zápach z jiskření: Tření uhlíkových kartáčů o měděné lamely komutátoru generovalo drobné jiskření, které při delším provozu uvolňovalo charakteristický pach ozonu a teplého laku z vinutí. Zahřívání při tuhém těstě: Motor spoléhal na chlazení vzduchem hnaným přes větrací štěrbiny. Při dlouhém hnětení hutného kynutého těsta na vánočku dostával motor zabrat a návod výslovně doporučoval nepřekračovat dobu nepřetržitého chodu bez krátké pauzy na ochlazení.
Právě tato robustní a opravitelná mechanika však umožnila přežití celých generací. Opotřebované uhlíky stačilo po letech vyjmout z mosazných pouzder a vyměnit za nové, ložiska promazat kapkou jemného oleje na šicí stroje a přístroj sloužil dál. Jak připomněla
Česká televize v profilu Stanislava Lachmana, autor designu si nejvíce cenil právě dopisů od lidí, kterým jeho přístroje spolehlivě fungovaly po desítky let.
Proč se audiokazety přetáčely tužkou. Rozhodovala konstrukce cívek Dnešní sběratelská stopa: Proč se vyplatí mít v záloze náhradní unášeč
Na rozdíl od mnoha jiných dobových spotřebičů neskončil robot ETA 0010 v zapomnění. Pro řadu rodin zůstává nepřekonaným dříčem při každoročním vánočním pečení nebo podzimním zpracování jablek. K jeho oblibě přispívá i mimořádná kompatibilita dílů. Elektro-Praga Hlinsko udržovala rozměry bajonetů a unašečů i u navazujících modelů ETA 0011 a ETA 0012, a dokonce i v dnešních specializovaných e-shopech s elektro-součástkami lze bez potíží koupit nová pryžová těsnění, spojky převodovky nebo náhradní struhadla za ceny v řádu desítek až stovek korun.
Zároveň se z oranžové verze stal vyhledávaný designový artefakt. Zatímco opotřebovaný samotný motor bez příslušenství se na internetových bazarech prodává za symbolických 300 až 600 Kč, kompletní a funkční soupravy v původním kufříku se všemi nástavci, nepoškozenou mísou a záručním listem se v dokončených aukcích na sběratelských portálech běžně draží za 1 500 až 3 500 Kč podle zachovalosti plastů.
Oranžový mixér ETA 0010 nebyl jen symbolem technických možností své doby. Představoval poctivý konstrukční přístup, kde se počítalo s tím, že spotřebič má sloužit celá desetiletí, opravu zvládne běžný člověk doma u stolu a nejnamáhanější součástka má raději sama povolit, než aby zničila celé zařízení.
Zdroje fotografií eta-0010-oranzovy-mixer-hlinsko: Autor: Jiří Zelenka (User:Pohled 111), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). eta-0010-prevodovka-bezpecnostni-spojka: Autor: Jiří Zelenka (User:Pohled 111), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). eta-0010-slehanici-nactavec-misa: Autor: Jiří Zelenka (User:Pohled 111), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).