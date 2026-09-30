Kdo smaží vajíčka na rozpáleném oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři je dělají úplně jinak

Pánev se kouří, olej prská po celé lince a vajíčko během pár vteřin obrůstá hnědou krajkou. Podobnou snídani zná asi každý, kdo někdy ráno spěchal. Výsledek ale často zklame, protože bílek je tuhý jako podrážka a žloutek zůstává nahoře studený.
Profesionální kuchaři na volské oko jdou jinou cestou. Místo prudkého žáru volí trpělivost a pár jednoduchých triků, které zvládne každý doma.
Proč bílek na prudkém žáru ztuhne jako guma
Každé vejce ukrývá v jedné skořápce vlastně dvě různé suroviny. Bílek se srazí zhruba při 60 až 65 °C, kdežto žloutek začne houstnout až mezi 62 a 70 °C. Na tomhle rozdílu několika stupňů stojí každé povedené volské oko, u kterého bílek drží pevně a žloutek teče.
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Rozpálená pánev ale tenhle jemný rozdíl úplně smaže. Spodek bílku se přehřeje dřív, než se teplo dostane nahoru, takže okraje ztvrdnou a zhnědnou a kolem žloutku přitom zůstává průsvitný sliz. Emmy Clinton, autorka receptů oslovená americkým webem The Kitchn, proto nechává vejce na nízkém plameni a počítá s tím, že smažení potrvá o chvíli déle.
Jak smaží vajíčko Jacques Pépin
Slavný francouzský kuchař Jacques Pépin předvedl svůj postup v pořadu americké televize PBS:
Na malé pánvi rozpustí lžíci másla. Jakmile máslo začne pěnit, vyklepne do něj dvě vejce. Potom stáhne plamen skoro na minimum. Kolem vajec přilije asi lžičku vody a pánev přiklopí. Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava
Pod zavřenou pokličkou se voda rychle odpaří a horká pára dopeče horní stranu bílku. Za dvě až tři minuty je vrch vajíčka lesklý, bílek měkký a bez spálených okrajů a žloutek stále teče. Francouzi takovému vejci říkají zrcadlové.
Podobnou páru využívají i hotelové kuchyně a trik s vodou a pokličkou opakovaně doporučují také české kuchařské magazíny.
Když nemáte pokličku, pomůže lžíce
Druhá profesionální metoda se bez páry obejde. Kuchař během smažení nabírá lžící horký tuk z pánve a průběžně jím polévá bílek. Horní vrstva tak ztuhne a vejce není potřeba obracet, takže žloutek zůstane celý.
Přečtěte si také: Zapomenutá zelenina našich babiček podpoří střeva i imunitu. Ideální pro každého, koho trápí nadýmání Polévání bílku horkým tukem ho shora zpevní, takže vejce není potřeba obracet a žloutek zůstane celý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na polévání se hodí o něco víc tuku v pánvi. Caroline Schiff, šéfkuchařka a spolumajitelka restaurace Monday Diner, k tomu sahá po přepuštěném másle. To se na rozdíl od obyčejného v pánvi tak snadno nespálí a vejci přitom dá typickou máslovou vůni.
Obě metody vedle sebe:
Metoda Tuk Postup Výsledek Pára pod pokličkou (Jacques Pépin) lžíce másla plamen skoro na minimum, kolem vajec asi lžička vody, pánev přiklopená, pára bílek dovaří i shora za 2 až 3 minuty lesklý vrch, měkký bílek bez spálených okrajů, žloutek stále teče Polévání lžící o něco víc tuku v pánvi, ideálně přepuštěné máslo lžící se nabírá horký tuk z pánve a průběžně se jím polévá bílek horní vrstva ztuhne, vejce není potřeba obracet, žloutek zůstane celý Máslo, nebo olej?
Všichni čtyři kuchaři, které oslovil web The Kitchn, dávají u volského oka přednost máslu. Obyčejné máslo se ale na silném ohni snadno připálí. Pomoct si můžete kapkou oleje, kterou přidáte do pánve spolu s máslem. Taková směs se připálí až při vyšší teplotě a vůně másla vejci zůstane.
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Signálem k vyklepnutí vejce je bílá pěnka na hladině rozpuštěného másla.
Vejce z lednice rovnou na pánev? Raději ne
Hodně záleží i na tom, jak vejce na pánev dorazí. U vejce vytaženého přímo z lednice zůstává nejdéle studený střed. Žloutek se pak ke své teplotě tuhnutí dostává ještě pomaleji, zatímco bílek u dna pánve už tvrdne. Stačí vejce nechat chvíli ležet na lince, aby se ohřálo na pokojovou teplotu.
Jacques Pépin navíc radí ťukat vejcem o rovnou plochu. O ostrou hranu se skořápka snadno zatlačí dovnitř a žloutek často praskne. Pokud chcete mít jistotu, vyklepněte vejce nejdřív do hrnku, kde se případný úlomek skořápky vyloví mnohem snáz než z horkého tuku.
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Horká pánev má přesto svoje zastánce. Právě Caroline Schiff, která vejce polévá máslem, ji rozpaluje hodně zostra, protože stojí o zlatavé a křupavé okraje.
Oba přístupy vycházejí z rozdílu několika stupňů mezi bílkem a žloutkem. Na mírném ohni s pokličkou má bílek čas ztuhnout celý dřív, než se žloutek zatáhne, a výsledek je jemný a lesklý. Silný žár vykouzlí hnědou krajku, jenže bílek u dna tuhne rychleji a zůstane pevnější.
Zdroje: https://www.pbs.org/wnet/americanmasters/jacques-pepin-makes-fried-eggs/23413, https://opentextbc.ca/modernpastryandplateddesserts/chapter/coagulation/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-udelat-dokonale-volske-oko-s-tekutym-zloutkem, https://www.vlasta.cz/inspirace/nejlepsi-volske-oko-recept/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/trik-na-volske-oko-recept/, https://www.thekitchn.com/fried-egg-cooking-tips-23778172