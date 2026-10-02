Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Výsledky FP1 VC Bahrajnu: Verstappen ovládl Sepang

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Malajsijská Velká cena Bahrajnu odstartovala prvním volným tréninkem, který se odjel za vysokých teplot. Piloti se snažili využít každý najetý kilometr. Nejrychlejší čas zajel Max Verstappen, za ním se umístil George Russell a na třetím místě skončil Isack Hadjar.
Max Verstappen byl nejrychlejším pilotem v prvních tréninku v Sepangu.

Max Verstappen byl nejrychlejším pilotem v prvních tréninku v Sepangu.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:35

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Leclerc už nezvládal všechnu negativitu a zbavil se sociálních sítí
Leclerc už nezvládal všechnu negativitu a zbavil se sociálních sítí
Kolik šéfů vyměníte? Hamilton by změnil strukturu nad Vasseurem
Kolik šéfů vyměníte? Hamilton by změnil strukturu nad Vasseurem

Problémy ve Ferrari zdaleka neutichají a pokud se do konce sezóny nedostaví výsledky, zima v Maranellu bude...

Tlak je pouze na Antonellim: Russell si chce užít každý víkend
Tlak je pouze na Antonellim: Russell si chce užít každý víkend

George Russell přijíždí do Malajsie v optimistické náladě po vítězství z minulého týdne. Krátce po triumfu...

Norris vysvětlil, proč se omluvil veřejně: Sociální sítě nejsou vhodné
Norris vysvětlil, proč se omluvil veřejně: Sociální sítě nejsou vhodné

Velkým tématem týdne mezi Ázerbájdžánem a Malajsií byla kolize, kterou zavinil Franco Colapinto a vyřadil z...

George Russell prozradil detaily z výletu jezdců F1 na Langkawi
George Russell prozradil detaily z výletu jezdců F1 na Langkawi

George Russell prozradil podrobnosti z výletu sedmi jezdců na malajsijský ostrov Langkawi před Velkou cenou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.