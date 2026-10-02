Výsledky FP1 VC Bahrajnu: Verstappen ovládl Sepang

Výsledky FP1 VC Bahrajnu: Verstappen ovládl SepangPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Max Verstappen byl nejrychlejším pilotem v prvních tréninku v Sepangu.
Článek byl publikován 02.10.2026 07:35
Problémy ve Ferrari zdaleka neutichají a pokud se do konce sezóny nedostaví výsledky, zima v Maranellu bude...
George Russell přijíždí do Malajsie v optimistické náladě po vítězství z minulého týdne. Krátce po triumfu...
Velkým tématem týdne mezi Ázerbájdžánem a Malajsií byla kolize, kterou zavinil Franco Colapinto a vyřadil z...
George Russell prozradil podrobnosti z výletu sedmi jezdců na malajsijský ostrov Langkawi před Velkou cenou...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →