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Mažoretky z Brněnska zářily v zahraničí, měsíce dřiny jim přinesly bronz

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Bronzovou medaili si mažoretky z Brněnska přivezly z polského mistrovství světa. Za kovem stojí měsíce tvrdé dřiny a stovky hodin tréninků, v červnu navíc získaly zlato v Chorvatsku.
Mažoretky z Brněnska zářily v zahraničí, měsíce dřiny jim přinesly bronz

Mažoretky z Brněnska zářily v zahraničí, měsíce dřiny jim přinesly bronz

Zdroj: TS Rapido
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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