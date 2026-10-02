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Motýlí křídla nejsou jen na parádu. Jejich vzor může zmást mozek predátora tak, že útok mine

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Výrazné pruhy a skvrny by měly motýla ve vzduchu spíš prozradit. Nová studie ale ukazuje, že právě při letu mohou fungovat jako optická zbraň. Predátor motýla vidí, jenže jeho zrakový systém může špatně odhadnout směr a rychlost pohybu – a zobák skončí vedle. Pasted markdown (2)
Motýlí křídla nejsou jen na parádu. Jejich vzor může zmást mozek predátora tak, že útok mine

Motýlí křídla nejsou jen na parádu. Jejich vzor může zmást mozek predátora tak, že útok mine

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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