Motýlí křídla nejsou jen na parádu. Jejich vzor může zmást mozek predátora tak, že útok mine

Výrazné barvy jsou pro kořist trochu podezřelá volba
Když se zvíře snaží nenechat se sežrat, nabízí se několik poměrně logických strategií. Může splynout s okolím, utéct dřív, než se k němu predátor dostane, chránit se jedem nebo se alespoň snažit působit nenápadně. Mnozí motýli ale jako by z tohoto seznamu vyškrtli právě poslední možnost. Jejich křídla nesou ostré kontrastní pruhy, skvrny, okraje a geometrické vzory, které jsou za letu dobře viditelné.
Biologie takové zbarvení samozřejmě nevysvětluje jedinou funkcí. Některé barvy varují před jedovatostí, jiné pomáhají při výběru partnera, napodobují nebezpečnější druh nebo predátora zaskočí náhlým odkrytím výrazného vzoru. U rychle letícího motýla ale dlouho zůstávala otevřená ještě jedna možnost: co když část kresby na křídlech není určena k tomu, aby vypadala určitým způsobem na fotografii, ale aby fungovala až v pohybu?
Právě tuto hypotézu testoval tým z univerzit v Exeteru a Essexu. Výsledek ukazuje, že některé motýlí vzory mohou společně s pohybem křídel vytvářet falešné informace o směru a rychlosti letu. Predátor tedy nemusí motýla ztratit z očí. Naopak jej může vidět docela dobře a přesto zaútočit na místo, kde už motýl nebude.
Mozek nevidí pohyb přímo, musí ho vypočítat
Oko přijímá sérii změn světla. Teprve nervový systém z nich musí odhadnout, co se pohybuje, kterým směrem a jak rychle. Většinu času funguje tento výpočet pozoruhodně dobře, jinak bychom měli problém přejít ulici nebo chytit letící míč. Zároveň ale používá určité zkratky, které lze za vhodných podmínek oklamat.
Klasickým příkladem je takzvaná iluze holičské tyče. Pruhy na rotujícím válci se ve skutečnosti pohybují kolem dokola, ale přes omezený otvor mohou vypadat, jako by stoupaly vzhůru. Vizuální systém totiž nedostává všechny informace o jejich skutečném pohybu a vytvoří si nejpravděpodobnější interpretaci.
Motýlí křídlo může vytvářet podobný problém, jen v mnohem rychlejší a biologicky důležitější podobě. Při mávání se křídla nejen posouvají nahoru a dolů. Ohýbají se, mění úhel a jejich jednotlivé části opisují rozdílné trajektorie. Kontrastní pruh, který mozek sleduje jako orientační bod, proto může vysílat signál ukazující jiným směrem než skutečný pohyb celého zvířete.
V jednom z prvních analyzovaných vysokorychlostních záznamů například model ptačího vidění vyhodnocoval silný pohyb směrem dolů v okamžiku, kdy motýl ve skutečnosti stoupal. To je přesně druh chyby, který může být při útoku rozhodující.
Na opravu chyby zbývají jen milisekundy
Predátor pronásledující motýla nemá nekonečně času průběžně přepočítávat jeho dráhu. V určitém okamžiku musí přejít od sledování k samotnému útoku. Jakmile pták provede poslední rychlý výpad zobákem, může mít na korekci trajektorie už jen několik desítek milisekund.
Pokud právě v této chvíli dostane jeho vizuální systém mírně chybnou informaci o rychlosti nebo směru kořisti, může stačit několik centimetrů rozdílu. Zobák sevře vzduch místo těla motýla. Případně zasáhne méně důležitou část křídla, například jeho zadní okraj nebo výběžek, a motýl má stále šanci uniknout.
Tím se také vysvětluje, proč nemusí být obranný vzor dokonalým kouřovým trikem, který predátora úplně dezorientuje. Z evolučního hlediska stačí nepatrně zvýšit pravděpodobnost, že útok mine. Pokud nositel určitého vzoru přežije jen o několik procent častěji než jeho méně matoucí soused, může se rozdíl během mnoha generací výrazně projevit.
Vědci natočili motýly tisíckrát za sekundu
Síla nové práce je hlavně v tom, že nestojí na jediném pěkném experimentu. Výzkumníci zkombinovali několik velmi odlišných způsobů testování stejné myšlenky.
Nejprve skutečné motýly natáčeli při vzletu rychlostí přes tisíc snímků za sekundu. Pohyb potom převedli do modelu inspirovaného ptačím viděním a sledovali, jaký zdánlivý pohyb vytvářejí jednotlivé části kresby na křídlech.
Potom analyzovali vzory přibližně 400 evropských druhů a hledali, zda se struktury schopné vytvářet matoucí pohybové signály objevují napříč motýlí evolucí. Nešlo tedy pouze o zvláštnost jednoho druhu s nezvykle pruhovanými křídly.
Další krok vypadal skoro jako počítačová hra. Přibližně stovka dobrovolníků měla na dotykové obrazovce chytat virtuální motýly s různými vzory. Výzkumníci tím mohli ověřit, zda modelované pohybové iluze skutečně komplikují zásah živému vizuálnímu systému.
A nakonec nechali algoritmus vytvořit a postupně „evolučně“ vybírat více než 50 000 umělých vzorů podle toho, jak silně matou odhad pohybu. Výsledné kresby začaly připomínat vzory, které skutečně najdeme na motýlích křídlech.
Evoluce může využít chybu, která už v mozku existuje
Právě poslední experiment dodává příběhu širší význam. Evoluce totiž nemusí vytvářet komplikovanou novou obranu od nuly. Může využít omezení, které už existuje na straně protivníka.
Predátorův vizuální systém vznikal pod tlakem na rychlé rozhodování. Musí během letu průběžně odhadovat pohyb mnoha objektů a nemůže analyzovat každý obraz s nekonečnou přesností. Používá proto pravidla, která jsou obvykle výhodná, ale za specifických okolností vytvářejí iluzi.
Pokud některý náhodně vzniklý vzor na křídle tuto chybu zesílí, jeho nositel může získat výhodu. Postupně tak může přirozený výběr vytvářet stále účinnější „obrazové útoky“ proti smyslovému systému predátora.
Podobný princip biologové zvažují také u pruhovaných hadů, ryb nebo zeber a bývá označován jako motion dazzle, tedy matení vnímání pohybu. Právě u motýlů ale nová práce nabízí mimořádně podrobný pohled od skutečného letu přes mechanismus zrakového zpracování až po evoluční model.
Neznamená to, že každý pták pokaždé mine
Ani tato studie však ještě nepředstavuje přímý záznam stovek divokých ptáků, kteří útočí na různě vzorované motýly a podle kresby křídel systematicky míjejí.
Behaviorální část totiž využila lidské dobrovolníky v roli predátorů. Jejich úkolem bylo zasáhnout virtuální kořist, což je elegantní způsob, jak otestovat předpovědi modelu, ale člověk samozřejmě není pták lovící ve vzduchu. Studie také pracovala s vizuálními modely inspirovanými konkrétními vlastnostmi zraku a nelze předpokládat, že stejný efekt bude stejně silný u všech predátorů.
Některé druhy hmyzu například zpracovávají pohyb jinak než ptáci nebo savci. Stejný motýlí vzor proto nemusí zmást každé oko stejným způsobem.
Výsledek je tedy nejsilnější jako důkaz mechanismu: pohyb motýlích křídel skutečně dokáže vytvářet falešné pohybové signály, podobné struktury jsou mezi motýly rozšířené a v behaviorálních experimentech mohou snižovat přesnost útoku. Přímé měření skutečné míry přežití v přírodě bude další částí skládačky.
Krása motýla možná vznikla i proto, aby někomu pokazila výpočet
Na motýlí křídla se díváme jako na obraz. Evoluce s nimi ale pracuje jako s pohybující se strukturou.
Pruh, který na připíchnutém exempláři v muzeu vypadá pouze dekorativně, může ve vzduchu několikrát za sekundu měnit orientaci, deformovat se a vytvářet signál, který vizuální systém predátora interpretuje jinak než skutečný pohyb těla.
To mění i způsob, jakým lze přemýšlet o vzhledu zvířat. Barva a tvar nemusí mít svou funkci jen ve statickém obrazu. Někdy je skutečná evoluční informace ukrytá až v pohybu.
Motýl tedy nemusí před útočícím ptákem zmizet, být rychlejší ani se dokonale maskovat. Možná mu stačí, když na několik desítek milisekund přesvědčí jeho mozek, že je právě někde jinde.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Butterfly wing patterns in flight create powerful illusory motion cues, DOI 10.1038/s41586-026-11062-w [2], University of Exeter – Butterflies use optical illusions to dodge predators [3], University of Essex – Butterflies use optical illusions to dodge predators [4]. img ai generated