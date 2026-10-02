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Romeo a Julie v nekompromisním podání. Shakespearovu romanci natočí tvůrce Nosferatu

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Robert Eggers proslul poutavými horory, tentokrát se pustí do nejslavnějšího romantického příběhu. Romeo a Julie přitom ponese minimálně jeden Eggersův klasický rys.
Romeo a Julie v nekompromisním podání. Shakespearovu romanci natočí tvůrce Nosferatu

Romeo a Julie v nekompromisním podání. Shakespearovu romanci natočí tvůrce Nosferatu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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