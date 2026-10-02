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Káva může organismu prospívat i škodit. Odborníci stanovili množství šálků, které lze za den ještě považovat za přijatelné

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Dennívýzva
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Výzkumy pití kávy bývají často rozporuplné, ale je dobré vědět, že stejně tak jako má káva své výhody, tak má i své nevýhody. Káva dokáže zázraky, je prospěšná při psychickém vypětí, ale pomáhá třeba i hubnout. Je však nutné myslet na to, že ani s konzumací kávy se to nesmí přehánět.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:27

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