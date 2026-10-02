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Domácí dezert à la Pribináček s čerstvým ovocem, šlehačkou a tvarohem

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Pusťte se do přípravy vynikajícího domácího pribináčka s čerstvým ovocem! Rychlý nepečený dezert z tvarohu, šlehačky a jogurtu hotový za 10 minut.
Obrázek k receptu na domácí pribinák

Obrázek k receptu na domácí pribinák

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na domácí pribináček
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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