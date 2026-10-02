Domácí dezert à la Pribináček s čerstvým ovocem, šlehačkou a tvarohem

Vzpomínáte si na to bezstarostné dětství, kdy byl vrcholem dne malý
kelímek sametově jemného ? Já tu poctivou smetanovo-tvarohovou chuť naprosto miluju dodnes, ale popravdě řečeno, ty kupované v obchodě mizí z misky doslova světelnou rychlostí a čtení jejich Pribináčka složení na obalu mě občas docela zamrzí. Proto jsem si začala doma připravovat tuhle velkou rodinnou verzi do skleněné mísy, která chutná ještě stokrát lépe, neobsahuje žádnou zbytečnou chemii a spolehlivě nakrmí celou rotu sladkomilů.
Příprava je tak směšně
, že vám zabere sotva jednoduchá 10 minut, takže ji zvládnete levou zadní i ráno v pyžamu nebo ve chvíli, kdy se u dveří nečekaně objeví návštěva. Stačí jen vyšlehat smetanu, spojit ji s tvarohem, kvalitním a vrstvit do mísy s vaším oblíbeným šťavnatým ovocem. bílým jogurtem
Můj tip zní: Pokud chcete vynechat ztužovač šlehačky, sáhněte v obchodě po poctivém alobalem baleném tvarohu v kostce namísto tekutějšího z kelímku, protože krásně drží tvar, dodá krému dokonalou hutnost a ušetří vám práci i peníze. Recept na sametový tvarohovo-smetanový dezert s ovocnou oblohou
Celkový čas přípravy: 10 minut Ingredience potřebné k přípravě 400 ml smetany ke šlehání 2 balení vanilkového cukru 2 balení ztužovače do šlehačky 500 g jemného tvarohu 500 g přírodního bílého jogurtu 200 g moučkového cukru 300 g čerstvého ovoce Postup při přípravě domácího Pribináčku
1. Do vychlazené hluboké mísy vlijte studenou smetanu ke šlehání, přisypejte vanilkový cukr spolu se ztužovačem šlehačky a pomocí elektrického šlehače
vyšlehejte pevný krém.
2. K vyšlehané smetaně postupně přidávejte jemný tvaroh, přírodní bílý jogurt i moučkový cukr a vše na nízké otáčky
zlehka promíchejte v hladký sametový krém.
3. Všechno vybrané čerstvé ovoce důkladně omyjte, osušte a
nakrájejte na menší kostičky nebo plátky.
4. Připravte si velkou skleněnou mísu a na její dno
rovnoměrně rozprostřete první vrstvu připraveného tvarohového krému.
5. Na krém navrstvěte část nakrájeného čerstvého ovoce a tento postup střídavě opakujte, dokud
nespotřebujete všechny suroviny.
6. Povrch dezertu ozdobte zbývajícími kousky barevného ovoce a misku vložte na
30 minut do chladničky, aby se chutě krásně propojily.
7. Hotový vychlazený dezert servírujte do malých misek nebo skleniček a
ihned podávejte. Foto: Cooky.cz, lahodný a zdravý díky bohaté náloži ovoce Tipy redakce: Volba správného tvarohu: Pokud se chcete zcela vyhnout použití ztužovače šlehačky, kupte si klasický balený tvaroh v kostce, který obsahuje méně syrovátky a přirozeně zajistí dokonalou pevnost krému. Zdravější varianta slazení: Běžný rafinovaný moučkový cukr můžete snadno nahradit tekutým květnatým medem nebo javorovým sirupem a upravit tak sladkost přesně podle své chuti. Kombinace sezónního ovoce: Do dezertu se skvěle hodí lehce kyselkavé ovoce jako kiwi, maliny nebo ostružiny, které perfektně vyváží sladkou smetanovou chuť. Příprava lehkého krému: Místo tučné smetany ke šlehání můžete použít hustý řecký jogurt nebo zakysanou smetanu, čímž získáte lehčí osvěžující verzi. Chlazení pro nejlepší zážitek: Dezert nechte před podáváním odležet v chladničce při teplotě čtyři stupně přibližně 60 minut, aby krém zpevnil a ovoce pustilo lehkou ovocnou šťávu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková