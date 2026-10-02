Ženy narozené v těchto dvou znameních bývají nejlepší matky. Potvrzují to i odborníci

Mateřství není jen biologickou funkcí, ale především uměleckým dílem plným lásky, trpělivosti a empatie. Každá žena k němu přistupuje jinak, a právě v těchto rozdílech se projevuje vliv hvězd. Astrologové se shodují, že některá znamení zvěrokruhu disponují vlastnostmi, které z nich činí přirozené pečovatelky. Jejich intuice, citlivost a ochranářský instinkt jsou prostě o level výš.
Ve své dlouholeté praxi s klientkami často vídám, jak se charakter jednotlivých znamení promítá do rodičovské role. A dvě znamení vyčnívají nad ostatními – Býk a Rak. Tyto ženy jako by měly mateřství v malíčku, jejich přístup k dětem je stabilní, laskavý a bezpodmínečně oddaný. Pojďme se podívat blíž na všechna znamení a jejich specifický přístup k mateřství.
Beran
Ženy narozené v Beranu přistupují k mateřství s obrovskou energií a entuziasmem. Jsou to matky, které děti motivují k aktivitě, sportu a odvaze. Dokážou být skvělými kamarádkami svých potomků, ale někdy jim chybí trpělivost. Beraní mámy chtějí, aby jejich děti byly samostatné a nebojácné – což může být pro citlivější povahy občas náročné. Jejich největší silou je schopnost naučit děti bojovat za své sny a nebát se výzev. Na druhou stranu by měly pracovat na tom, aby svou impulzivitu nepřenášely do výchovy a dokázaly dětem naslouchat i v klidnějším tempu.
Tip pro letošní rok: Věnujte více času společným aktivitám, kde nebudete řídit tempo vy, ale vaše dítě.
Býk
A tady máme jednu z vítězek! Ženy v Býku jsou skutečnými královnami mateřství. Jejich přístup k dětem je plný laskavosti, stability a bezpečí. Býčí mámy vytváří domov, kde se děti cítí milované a chráněné. Dokážou být neuvěřitelně trpělivé a vytrvalé – i když je situace náročná, zůstávají klidné a pevné. Jejich praktičnost znamená, že děti vždycky mají vše potřebné, od jídla přes oblečení až po emocionální zázemí. Býčí ženy mají zkrátka vrozenou schopnost vytvořit domov, který dýchá láskou a stabilitou. Býčí mámy jsou také skvělé v učení dětí praktickým dovednostem a hodnotám jako je vytrvalost a respekt.
Úkol letošního roku: Naučte děti vážit si maličkostí a radovat se z každodenních věcí.
Blíženci
Blíženecké mámy jsou neúnavné komunikátorky a svou pozornost zaměřují na vzdělání. S dětmi se umí bavit o čemkoliv, podporují jejich intelektuální rozvoj a kreativitu. Jsou to matky, které dětem čtou pohádky, hrají s nimi hry a neustále je podněcují k učení. Někdy však mohou být trochu rozptýlené a nestálé – jeden den plánují dobrodružný výlet, další den zapomínají na schůzku ve školce. Jejich silnou stránkou je schopnost udržet doma neustálý pohyb a zajímavost. Děti Blíženců obvykle vynikají v komunikaci a mají široký rozhled.
Výzva pro tento rok: Zkuste se více zaměřit na pravidelnost a rutinu, která dětem dodá pocit stability.
Rak
Druhé vítězné znamení! Ženy narozené v Raku jsou pravým ztělesněním mateřské lásky. Jejich emocionální hloubka a intuice je činí schopnými porozumět dětem na úrovni, o které jiná znamení mohou jen snít. Račí matky jsou ochránkyněmi svých dětí a udělají vše pro jejich bezpečí a štěstí. Dokážou vytvořit domov plný tepla, kam se děti vždy rádi vrací. Mají přirozený instinkt, který jim říká, co jejich děti potřebují, často dřív, než to děti samy tuší. Jejich citlivost a empatický přístup jsou nepřekonatelné. Jediné, na co by měly dávat pozor, je tendence být příliš ochranitelské. Děti potřebují prostor pro vlastní chyby.
Tip měsíce: Pusťte děti trochu z pelíšku a nechte je zažít malé dobrodružství – uvidíte, že to zvládnou a vrátí se domů s novými zkušenostmi.
Lev
Lvice jako matky jsou hrdé a okouzlující. Své děti milují nadšeně a velkoryse, chtějí, aby měly to nejlepší. Lvice podporují sebevědomí svých potomků a učí je, že si zaslouží respekt. Dokážou být neuvěřitelně zábavné a kreativní – jejich děti mívají nezapomenutelné narozeninové oslavy a plné poličky hraček. Někdy ale mohou chtít, aby jejich děti zářily tak jako ony samy, což může vytvářet tlak. Důležité je, aby Lvice daly dětem prostor být samy sebou, i když to neznamená být středem pozornosti. Jejich děti však obvykle vyrůstají sebevědomé a odvážné.
Výzva letošního roku: Naučte děti, že hodnota není jen v úspěchu, ale i v laskavosti k druhým.
Panna
Mámy v Panně jsou mistryně organizace a péče. Jejich děti mají vždy čisté oblečení, zdravé svačiny a splněné úkoly. Panny jsou pečlivé a věnují obrovskou pozornost detailům – což může být požehnání i prokletí. Na jedné straně děti rostou v uspořádaném prostředí s jasnými pravidly, na straně druhé mohou cítit tlak na perfekcionismus. Panny vynikají v praktické péči a dokážou naučit děti životním dovednostem, které se jim budou hodit celý život. Důležité je, aby nezapomněly na spontánnost a radost z nedokonalosti.
Úkol měsíce: Jednou týdně vypněte plánovač a udělejte něco úplně spontánního s dětmi – i když to nebude dokonalé.
Váhy
Ženy ve Vahách jsou matky harmonie a spravedlnosti. Snaží se vytvořit doma vyváženou atmosféru, kde má každý prostor a práva. Učí děti empatii, slušnosti a schopnosti vidět věci z různých úhlů pohledu. Váhám jde o to, aby jejich děti vyrostly v laskavé a uvážlivé jedince. Někdy však mohou váhat při důležitých rozhodnutích nebo se vyhýbat konfliktům, což může děti zmást. Jejich děti však obvykle mají vynikající sociální dovednosti a dokážou se dobře orientovat ve vztazích.
Výzva pro tento rok: Naučte se stanovit jasné hranice, i když to znamená občasný konflikt – děti to potřebují pro svou jistotu.
Štír
Štíří mámy jsou intenzivní a oddané až za hrob. Jejich láska k dětem je hlubinná a transformační – dokážou pro ně udělat vše. Štírky mají skvělou intuici a často vycítí problémy dřív, než se projeví naplno. Učí děti síle, odhodlání a schopnosti projít těžkými situacemi. Někdy mohou být příliš kontrolující nebo žárlivé na pozornost, kterou jejich děti věnují ostatním. Důležité je naučit se důvěřovat a pustit. Děti Štírů obvykle vyrůstají v silné osobnosti se schopností čelit životním výzvám.
Tip měsíce: Dejte dětem prostor pro vlastní tajemství a soukromí – neznamená to, že vás nemají rády, jen dospívají.
Střelec
Střelkyně jsou svobodomyslné a dobrodružné matky. S dětmi milují cestování, poznávání nových míst a zážitky. Učí své potomky optimismu, otevřenosti vůči světu a lásce k učení. Střelecké mámy podporují nezávislost a chtějí, aby jejich děti měly široký rozhled. Někdy však mohou být trochu nedisciplinované – rutina a pravidla nejsou jejich silnou stránkou. Jejich děti však obvykle vyrůstají v sebevědomé cestovatele se zájmem o svět.
Úkol letošního roku: Najděte rovnováhu mezi dobrodružstvím a stabilitou – děti potřebují pro zdravý vývoj obojí.
Kozoroh
Kozorožky jsou odpovědné a disciplinované matky. Berou mateřství velmi vážně a chtějí dětem poskytnout solidní zázemí a budoucnost. Učí je pracovitosti, vytrvalosti a respektu k autoritě. Kozorožky dokážou být vynikajícími vzory v tom, jak dosáhnout cílů pomocí tvrdé práce. Někdy však mohou být příliš přísné nebo zaměřené na výkon místo na emoce. Důležité je najít čas na něžnost a spontánní radost. Jejich děti obvykle vyrůstají v zodpovědné a úspěšné jedince.
Výzva pro tento rok: Jednou týdně si udělejte den, kdy nebudete řešit povinnosti, jen si užijete společnou zábavu s dětmi.
Vodnář
Vodnářky jsou originální a progresivní matky. Podporují individualitu svých dětí a chtějí, aby myslely jinak než ostatní. Vodnářky učí děti toleranci, humanismu a schopnosti být samy sebou bez ohledu na to, co si myslí okolí. Někdy však mohou být emocionálně trochu distancované nebo příliš zaměřené na velké ideály místo na každodenní potřeby. Jejich děti obvykle vyrůstají v kreativní a nezávislé osobnosti s vlastním pohledem na svět.
Tip měsíce: Zkuste být občas méně v hlavě a více přítomné fyzicky – objetí a blízkost jsou stejně důležité jako velké myšlenky.
Ryby
Ryby jsou citlivé a soucitné matky s obrovskou fantazií. Dokážou vytvořit pro děti kouzelný svět plný příběhů a snů. Jejich empatie je bezedná a děti u nich nalézají porozumění pro své emoce. Rybí mámy učí děti kreativitě, soucitu a schopnosti vnímat krásu ve světě. Někdy však mohou být příliš emocionální nebo mít problémy se stanovením hranic. Důležité je naučit se také praktičnosti a struktuře. Jejich děti obvykle vyrůstají v citlivé umělecké duše s velkým srdcem.
Úkol letošního roku: Najděte rovnováhu mezi sněním a realitou – děti potřebují obojí pro šťastný život.
Pamatujte, že horoskopy mají čtenářům nabídnout inspiraci, nadhled a možnost podívat se na aktuální životní situace z jiné perspektivy. Berte je proto jako vodítko k zamyšlení, nikoli jako pevně danou předpověď – i když hvězdy se prý málokdy mýlí.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.