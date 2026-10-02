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Život a smrt generála Kutlvašra. Z generála na vojína, z hrdiny na třídního nepřítele

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Druhý říjnový den uplyne 65 let od smrti významné osobnosti československé vojenské historie, Karla Kutlvašra. Legionář, důstojník a generál, který velel Pražskému povstání, byl po válce dehonestován, degradován na vojína a odsouzen k doživotnímu trestu. Karel Kutlvašr se narodil 27. ledna 1895 v Michalovicích na Českomoravské vysočině. Jeho spletitý osud v podivné spirále úspěchů a
profimedia-0219008433

profimedia-0219008433

Zdroj: Klub vojenské historie Gardekorps Praha s Vojenským historickým ústavem uspořádal rekonstrukci žižkovských bojů na konci druhé světové války. Foto: Profimedia
Doba čtení 16 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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