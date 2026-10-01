George Russell prozradil detaily z výletu jezdců F1 na Langkawi

Jezdec Mercedesu George Russell se podělil o detaily z výletu na Langkawi, jehož součástí byl mimo jiné závod na místní motokárové trati. Jezdci si tak zpestřili přípravu před víkendovou Velkou cenou Bahrajnu, která se letos netradičně koná v Malajsii.
Russell na Instagramu zveřejnil fotografie z výletu s dalšími šesti jezdci formule 1 – Oscarem Piastrim, Alexandrem Albonem, Oliverem Bearmanem, Carlosem Sainzem, Gabrielem Bortoletem a Landem Norrisem. Na fotografiích skupina pózuje před vodopádem, závodí na motokárách nebo hraje šachy. Norris také natáčel svého týmového kolegu z McLarenu Oscara Piastriho, pravděpodobně pro svůj dokumentární seriál na Prime.
Russell během tiskové konference v Petronas Towers v Kuala Lumpuru vysvětlil, že k návštěvě ostrova je dlouhodobě vybízel titulární partner Mercedesu Petronas.
„Langkawi bylo neuvěřitelné. Miluji návštěvy Malajsie. Jezdíme sem několikrát do roka a lidé z Petronas nám už mnohokrát doporučovali, abychom navštívili nádherný ostrov Langkawi,“ uvedl osmadvacetiletý Brit.
„Takže jsme tam vyrazili s dalšími šesti jezdci a užili jsme si opravdu úžasný čas. Je to nádherné, opravdu nádherné místo. Lidé jsou tam velmi přátelští a připadal jsem si, jako bych byl v úplně jiném světě. Opravdu jsem si to užil a byl to perfektní způsob, jak se připravit na tento týden.“
Russellův týmový kolega Andrea Kimi Antonelli dorazil do Malajsie také s předstihem, místo výletu na Langkawi ale využil svůj volný čas k poznávání Kuala Lumpuru a návštěvě vodního parku.
„Užil jsem si spoustu zábavy,“ popsal aktuální lídr šampionátu. „Bylo tam málo lidí, takže jsem mohl jezdit na skluzavce pořád dokola. Na stejné skluzavce jsem jel asi pětkrát během tří minut, takže jsem jen běhal nahoru a dolů. Bylo to fajn. Kromě toho jsem byl tady v Malajsii a procházel jsem se po městě. Bylo opravdu skvělé vidět Kuala Lumpur obecně. Žádné tradiční jídlo jsem nezkoušel, protože… jo, možná až po víkendu.“
Antonelli vstupuje do Velké ceny Bahrajnu v Malajsii s náskokem 66 bodů v šampionátu poté, co Russell zvítězil v předchozí Velké ceně Ázerbájdžánu.