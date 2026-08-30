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HMD oživilo cenově dostupný tablet T21

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Čtvrtou šanci na úspěch dostává známý tablet s označením T21 od společnosti HMD, která již od roku 2022 bez velkých změn opakovaně pouští tohoto zástupce...
HMD oživilo cenově dostupný tablet T21

HMD oživilo cenově dostupný tablet T21

Zdroj: HMD T21 | Zdroj: HMD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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