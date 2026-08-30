Sluchátka s displejem a AI záznamníkem – Anker Liberty 5 Pro Max [první pohled]

Anker nedávno uvedl na trh nová sluchátka Liberty 5 Pro Max, která na první pohled zaujmou vestavěným displejem. Ten zde ale není jen tak pro ovládání sluchátek, slouží také pro AI záznamník. Pojďme si tato nová sluchátka s ANC představit podrobněji.
Konstrukce
Sluchátka s 1,78palcovým displejem jsem teda ještě v ruce neměl. A nejedná se o nějaký obyčejný panel, máme tu dokonce AMOLED displej. Díky tomu lze na krabičce pohodlně ovládat všechno nastavení a vy tak nemusíte sahat po vašem mobilu a příslušné aplikaci pro nastavení. Potěšila mě také možnost nastavit si tapetu, lze si zvolit jakýkoliv obrázek z vaší galerie. Displej ale slouží také pro dvě funkce a to AI překladač a AI záznamník.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Pořád jsou to ale primárně sluchátka, která se schovávají právě pod displejem, který lze vysunout nahoru. Je to něco jako staré vysouvací telefony.
Samotná sluchátka jsou špunty, přičemž nabízí poměrně zajímavou méně tradiční konstrukci bez stopky. V balení najdete další čtyři velikosti špuntů a dvě velikosti gumových nástavců. Odolnost zde máme v rámci certifikace IP55, takže nějaký ten pot není problém.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Ovládání probíhá dotykem plochy sluchátka. Není třeba dělat žádné stisknutí a naopak stačí opravdu jemně se dotknout. Potěšila mě také možnost přejetím přes plochu sluchátka nahoru nebo dolů korigovat hlasitost.
Kvalita zvuku je z prvních dojmů vskutku skvělá a potěšila mě především široká přizpůsobitelnost zvukového projevu. V první řadě vás aplikace provede tutoriálem, kde vybíráte v sedmi krocích mezi dvěma ukázkami skladby a na základě toho je vám sestaven ekvalizér na míru. Basy mohou mít sluchátka vskutku silné, ale lze si naopak zvolit i jemnější profil jako Clear Vocals nebo Calm and Soothing.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Potlačení hluku
Výrobce se pak hodně chlubí kvalitními mikrofony pro hovory (dokonce uvádí na webu nejčistší zvuk hovorů na světě podle Guinessovy knihy rekordů), což nám bylo prezentováno i živě při otevření prodejny Anker na Černém Mostě. Není tak problém volat i v hlasitém prostředí a okolí vás stále velmi dobře uslyší, rušivé hluky jsou jednoduše potlačeny.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Nabíjecí pouzdro dodá sluchátkám energii celkem na 28 hodin, přičemž na jedno nabití vydrží hrát až 6,5 hodiny s aktivním potlačením hluku (ANC). Pro nabíjení poslouží USB-C, které vám už za 5 minut dobíjení má dodat až 4 hodiny poslechu. Pro připojení telefonu tu máme Bluetooth 6.1 a máme tu také Google Fast Pair.
AI záznamník už jsem v úvodu načal, přímo krabička sluchátek má integrovaný mikrofon a stačí tak na displeji aktivovat záznam zvuku. Následně si pak v aplikaci soundcore můžete udělat přepis a AI shrnutí, což jsem vyzkoušel a funguje to i v češtině.
Aplikace k Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Pro přepis máte pak na výběr několik AI modelů Gemini nebo GPT. V zásadě vám tak tato sluchátka nahradí dedikované zařízení typu Plaud Note. Přepis však není zcela zdarma, zdarma mi bylo přiděleno 120 minut přepisu měsíčně zdarma na dva roky.
Kromě AI záznamníku je zde také AI překladač. Jeden z vás si vezme krabičku a druhý telefon s aplikací. Vy pak třeba v angličtině řeknete svou frázi na telefon, která je následně přeložena, zobrazena a přehrána z reproduktoru krabičky. Druhá strana může pak reagovat na krabičce. V tomto režimu zde však čeština chybí.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Sluchátka Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max se prodávají za cenu kolem 6,5 tisíce korun. Pokud by vám stačil menší displej a absence AI záznamníku, lze sáhnout i po levnějším modelu Liberty 5 Pro.
Děkujeme značce Anker za podporu nezávislé tvorby. Do hodnocení ani obsahu partner nijak nezasahoval.