Německo zvažuje, že se vzdá pořaditelství MS v hokeji. Finové mezitím staví frontu zemí, které proti Rusku odmítají hrát

V pondělí 2. listopadu se sešla Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF) k dvoudennímu mimořádnému jednání. Hlavní bod programu nikdo nezastírá: „ruská otázka“. O tři dny dřív Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne nařídil, že Rusko musí dostat místo na pěti turnajích IIHF v sezoně 2026/27, včetně mužského mistrovství světa v Německu. Od té doby se svět hokeje rozdělil do tří táborů. Právníci mluví o vymahatelnosti, svazy o morálce a pořadatelé o penězích a bezpečnosti. Šéf Německého hokejového svazu (DEB) Frank H. Lutz otevřeně řekl, že jeho svaz musí počítat i s možností šampionát vrátit. Finové mezitím o víkendu obvolávali další svazy s jasnou nabídkou: řekněme společně, že proti Rusku nikdo z nás hrát nebude. Spor, který začal jako právní, se tak mění v otázku, zda se vůbec najde hostitel a soupeři, kteří z verdiktu udělají skutečný turnaj.
Co CAS rozhodl a co nechal ležet
Rozhodnutí z 30. října je v jádru jednoduché. Tříčlenný panel podle tiskové zprávy CAS jednomyslně dospěl k závěru, že argumenty IIHF o bezpečnosti a ochraně soutěží nebyly dostatečně podložené důkazy. Pravidla federace podle arbitrů dovolují omezit právo sportovců určité národnosti na start jen tehdy, když jsou bezpečnostní obavy skutečně prokázané. Obecné riziko nestačí.
Stejně důležité je, o čem CAS nerozhodoval. Neuložil Rusku neutrální status ani žádná jiná náhradní opatření. Neřešil ani organizační dopady, protože nebyly předmětem sporu. Zatím navíc vydal jen samotný výrok, plné odůvodnění má teprve následovat.
Právě tady začíná současný chaos. Soud řekl, že Rusko hrát smí. Neřekl ale, pod jakou vlajkou, s jakou hymnou, ve které skupině ani na čí náklady se bude zajišťovat bezpečnost. To všechno teď padá na IIHF.
Federace ve svém stanovisku uvedla, že autoritu CAS respektuje, s verdiktem ale nesouhlasí. Upozornila, že změna startovního pole znamená zásah do formátu, rozpisu, cestování, ubytování i bezpečnostních opatření. Tím se uzavírá dlouhá právní cesta. IIHF suspendovala ruské a běloruské týmy 28. února 2022, v lednu 2026 po bezpečnostním posouzení znovu označila jejich návrat za nebezpečný a v květnu toto rozhodnutí zrušil její vlastní disciplinární orgán. V červenci pak Rada po přezkumu jednotlivých akcí Rusko z většiny turnajů opět vyřadila. A právě to teď CAS smetl ze stolu.
Německo: pořadatel, který přepočítává riziko
Mistrovství světa 2027 se má hrát od 14. do 30. května v Düsseldorfu a Mannheimu. Zahajovací zápas Německa se Švýcarskem je naplánovaný o den dřív ve Veltins-Areně v Gelsenkirchenu, fotbalovém stadionu s kapacitou 61 574 diváků. Takový podnik se připravuje roky. Ruská účast podle Němců mění jeho zadání od základu.
DEB ve stanovisku z 30. října návrat Ruska odmítl a upozornil na bezpečnostní, politické a ekonomické důsledky. Lutz o den později v rozhovoru pro MagentaSport šel dál. Mluvil o „zcela jiných nákladech“, hlavně na bezpečnost, a řekl, že svaz musí odpovědně zvažovat i vrácení turnaje, pokud by se dostal do ekonomického rizika, které by nedokázal unést. Zároveň dodal, že nechce „malovat čerta na zeď“ ani mistrovství zpochybňovat.
Klíčová je jedna jeho poznámka: DEB je pouze pořadatel, organizátorem turnaje je IIHF. Podle nás jde o pečlivě volené rozdělení odpovědnosti. Němci dávají najevo, že účet za verdikt, který sami nevyvolali, nechtějí platit sami. Rozhodnutí o vrácení zatím nepadlo. Jako vyjednávací pozice ale funguje.
Federace přitom podobnou situaci už zažila. V únoru 2022 odebrala Rusku mistrovství světa juniorů 2023 a začala hledat nového hostitele. Na mužský šampionát takového rozsahu, šest měsíců před zahájením, ale žádný zveřejněný plán B nemá.
Finská fronta a kdo se k ní přidá
Finsko je v celém sporu nejradikálnější. Předseda tamního svazu a zároveň člen Rady IIHF Heikki Hietanen v oficiálním stanovisku finského svazu zopakoval, že Finové proti Rusku hrát nebudou, dokud trvá útočná válka. Svaz byl podle stanoviska o víkendu v kontaktu s dalšími členy IIHF. Chce jich co nejvíc dostat za společnou větu: „Nikdo z nás nebude v této situaci hrát proti Rusku.“
Konkrétní seznam spojenců Finové zatím nezveřejnili. Veřejně se ale proti návratu Ruska vyslovila řada zemí a jejich postoje se liší:
|Země
|Postoj
|Finsko
|Proti Rusku nenastoupí, shání společný postup
|Německo
|Návrat odmítá, zvažuje vrácení pořadatelství
|Česko
|Nesouhlasí, bojkot podmiňuje koordinací s dalšími
|Švédsko
|„Velmi znepokojené a zklamané“, bojkot nevyhlásilo
|Kanada
|Vláda trvá na tom, že Rusko do mezinárodního sportu nepatří, dokud pokračuje invaze
|Lotyšsko
|Zákon zakazuje národním týmům hrát proti Rusku a Bělorusku, i pod neutrální vlajkou
Lotyšsko tím vlastně vstupuje do případné fronty automaticky. Švédský šéf svazu Anders Larsson zatím řeší hlavně praktické otázky. Do tlaku na federaci se ale zapojují i peníze. Podle agentury AP požádá švédská firma AJ Products, partner mužského mistrovství od roku 1989, aby její logo na šampionátu kvůli ruskému návratu nebylo vidět.
Pravidla jsou přitom neúprosná. Tým, který nenastoupí, prohrává kontumačně a příslušné orgány mohou podle AP uložit další tresty podle svého uvážení. Konkrétní sankce zatím nikdo nevyčíslil. Jeden bojkotující svaz je tedy disciplinární případ. Pět velkých hokejových zemí najednou ale představuje existenční problém pro celý šampionát. Lutz to řekl bez obalu: pokud více zemí odmítne přijet, turnaj se dostane do zásadních potíží.
Česko mezi morálkou a sankcemi
Český hokej je rozhodnutím CAS podle svého stanoviska „velice nepříjemně překvapen“. Verdikt analyzuje a jeho postoj se nemění: s účastí Ruska během války na Ukrajině nesouhlasí. Bojkot ale vyhlášen není. Prezident svazu Alois Hadamczik v Radiožurnálu připustil, že sílu by měl jen společný postup se Švédy, Finy a Nory. Samotné Česko by podle něj muselo počítat s možnými sankcemi.
Politická reprezentace mluví ostřeji. Mluvčí prezidenta Petra Pavla podle AP uvedl, že hlava státu dlouhodobě považuje za správné nepouštět sportovce pod ruskou a běloruskou vlajkou, dokud agrese pokračuje. Ministr sportu Boris Šťastný označil verdikt za nepochopitelný. Hovoří o koordinaci evropských zemí a jako o poslední možnosti i o vízech. Tím se otevírá rovina, kterou CAS ovlivnit nemůže. O vstupu na své území rozhodují státy, ne sportovní soudy.
Pro Česko navíc nejde jen o květen. Verdikt se týká i mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě, které se hraje od 8. do 16. ledna 2027. Pokud se Rusko na mužské mistrovství do Německa nakonec dostane, česká reprezentace by ve skupině v Düsseldorfu, kde zatím figurují Kazachstán, USA, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a Kanada, mohla dostat nového soupeře. Případně by na Rusko mohla narazit ve vyřazovací části.
Co může IIHF udělat a co to znamená pro fanoušky
Rada IIHF nemůže verdikt prostě ignorovat. Nový zákaz bez nového právního základu by podle nás jen vedl k další prohrané arbitráži. Prostor má ale v provedení. Může rozhodnout o vlajce a hymně, o tom, jak se upraví formát a rozpis, i o tom, jaká bezpečnostní opatření budou platit a kdo je zaplatí.
Nejcitlivější je otázka startovního pole. Pokud federace zachová šestnáct týmů, nabízí se vytlačení nejníže nasazeného účastníka. Tím je Ukrajina, která se na elitní mistrovství vrátila po dlouhé době. AP i německé zdroje tuto variantu zmiňují jako vážné reputační riziko, nikoli jako hotové rozhodnutí. Obraz, v němž by Rusko na šampionátu nahradilo Ukrajinu, by si podle nás federace jen těžko obhájila před kýmkoli.
Fanoušci zatím zůstávají v nejistotě. Prodej denních balíčků běží, v Düsseldorfu stojí od zhruba 1 700 Kč a v Mannheimu od zhruba 2 000 Kč. Na zahajovací zápas v Gelsenkirchenu se dá dostat zhruba za 1 000 Kč a součástí vstupenky je veřejná doprava. Lutz připomněl, že jednotlivé vstupenky se kromě úvodního duelu zatím neprodávaly, takže případné změny rozpisu jsou technicky zvládnutelnější. Lidé, kteří už plánují cestu a ubytování, ale potřebují jistotu brzy. IIHF má rozhodnutí oznámit po skončení zasedání.
Verdikt z Lausanne dal Rusku právo na start, ne zápasy. Ty mu musí dát soupeři, kteří nastoupí, hostitel, který otevře haly, a vlády, které vydají víza. Zatím se nic z toho nedá považovat za jisté.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka