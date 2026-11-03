Policisté zachraňovali muže z hořícího domu, dveře museli vyrazit beranidlem

Policisté zachraňovali muže z hořícího domu, dveře museli vyrazit beranidlemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisté zachraňovali muže z hořícího domu, dveře museli vyrazit beranidlemZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 03.11.2026 17:01
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