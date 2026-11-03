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Policisté zachraňovali muže z hořícího domu, dveře museli vyrazit beranidlem

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Dennívýzva
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Ze střechy čtyřpatrového domu v Plzni stoupal hustý černý dým. Na místo okamžitě vyjely všechny záchranné složky. Jako první dorazili policisté, kteří se ihned pustili do prohlídky domu. Z jednoho z bytů zaslechli volání o pomoc. Dveře se ale nedaly otevřít, a tak použili beranidlo.
Policisté zachraňovali muže z hořícího domu, dveře museli vyrazit beranidlem

Policisté zachraňovali muže z hořícího domu, dveře museli vyrazit beranidlem

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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