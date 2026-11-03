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Žijeme v době internetu. Víte, jak vznikl a jak se vám dostal domů?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zařízení připojené k internetu najdeme v současnosti ve velké většině domácností celosvětově. Jeho cesta do našich životů však byla poměrně dlouhá a dnešní podoba mohla být úplně jiná. Kde se tedy vzal?
Žijeme v době internetu. Víte, jak vznikl a jak se vám dostal domů?Zdroj: Paul Clarke / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 03.11.2026 17:30
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