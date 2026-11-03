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David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí

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Diváci jej znají hlavně jako neurotického Rosse z Přátel nebo jako nepříjemného výcvikového důstojníka Sobela v Bratrstvu neohrožených. David Schwimmer má ale docela široký rozsah. Herec, jehož nejslavnější postava v současnosti rozděluje mladou generaci, oslavil 2. listopadu 60. narozeniny.
David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí

David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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