David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí

Diváci jej znají hlavně jako neurotického Rosse z Přátel nebo jako nepříjemného výcvikového důstojníka Sobela v Bratrstvu neohrožených. David Schwimmer má ale docela široký rozsah. Herec, jehož nejslavnější postava v současnosti rozděluje mladou generaci, oslavil 2. listopadu 60. narozeniny.
Schwimmer se zajímal o herectví od deseti let, kdy byl obsazen do představení židovské verze Popelky, plně jej ale strhlo o dva roky později, kdy se účastnil hereckého workshopu vedeného Ianem McKellenem. Hned věděl, že se chce věnovat herectví, a účastnil se různých programů, nicméně jeho rodiče trvali na tom, aby vystudoval uplatnitelnější obor pro případ, že by herectví nevyšlo. Schwimmer se tak dostal až ke studiu medicíny a dnes by z něho mohl být chirurg, kdyby se nakonec nerozhodl věnovat se milovanému herectví profesionálně.
Jeho první rolí byla vedlejší postava v televizním thrilleru Konec mlčení a postupně se objevoval v seriálech Police Squad!, Báječná léta nebo Policie New York, zásadnější roli měl i v sitcomu Monty. Začátkem devadesátých let se také poprvé objevil v celovečerním filmu – Let vetřelce. Skutečný průlom ale samozřejmě přišel v roce 1994, pár měsíců poté, co se ve snímku Vlk objevil v jedné scéně jako policista, kterému Jack Nicholson sebral želízka. Seriál Přátelé se stal jedním z nejvíce určujících fenoménů 90. let.
Televize NBC připravovala seriál, který byl v mnohém podobný tehdejšímu hitu Show Jerryho Seinfelda, jen s několika dost zásadními odlišnostmi. Oba koncepty stály na skupině přátel, kteří většinu času sedí v místnosti a konverzují, přitom řeší své vztahy a vytvářejí osudové zápletky z těch nejbanálnějších problémů. Jenže zatímco Seinfeldovy postavy byly sobecké a cynické, Přátelé se měli nést ve značně pozitivním duchu.
Televize přes ně hledala způsob, jak oslovit mladé publikum, které se vzpíralo tehdejším normám. Nutnost rychle uspořádat svatbu a založit rodinu tehdy opadávala a Přátelé měli na tento trend reagovat. Prakticky stáli na premise, že rodina nemusí být jen pokrevní a se správnou skupinou přátel může být perfektní. Hrdinové Přátel se vyvíjeli a stárli, pro diváky představovali náhradní imaginární přátele sami o sobě, figury, s nimiž prožívali groteskní i emocionálně vážné situace. Dost pomohlo, že se těsné vazby utvořily i mezi herci.
Schwimmer ztvárnil neurotického paleontologa Rosse Gellera, jemuž poskytl zvláštní kombinaci charismatu i dojmu naprosté bezradnosti. Tím se stal jednou z nejpopulárnějších seriálových postav své doby, třebaže se fanoušci dodnes dohadují, zda Rachel skutečně podvedl, nebo legitimně využil pauzy. To je ovšem jen část určité kontroverze, jakou seriál vyvolává dnes.
Přátelé byli seriálem 90. let, a jako takový je dnes mladší generací posuzován přísnější optikou současnosti. A nejvíce to schytává právě Schwimmerův Ross. Oblíbený hrdina stihl podvádět přítelkyni (i když měli pauzu!), lhát lidem, chodit se svou vlastní, navíc o polovinu mladší studentkou, žárlivě své partnerky kontrolovat a odmítat se s Rachel rozvést, aby nebyl „Ross Rozvaděč” (s kontextem to dává smysl). Zároveň dělá spoustu problematických věcí, které seriál omlouvá jeho nešťastnou zamilovaností.
Představa o romantickém hrdinovi se do současnosti dost proměnila a kdysi oblíbený Ross bohužel zůstal pozadu. Seriál sice v danou chvíli přiznává, že Rossovo jednání je problematické, stále ho ale staví jako zdroj humoru, třebaže současné publikum je k němu obecně mnohem méně tolerantní než v devadesátých letech. V současnosti je tak Schwimmer pro část publika tváří jedné z nejnenáviděnějších postav devadesátek, třebaže v roce 2001 hrál muže v jiném seriálu, který skutečně chtěl, aby ho divák nenáviděl.
Herbert Sobel v Bratrstvu neohrožených je prvním nepřítelem, jemuž čelila rota E. Pedantický a malicherný instruktor vědomě připravoval svým rekrutům peklo na Zemi a trestal je za nejnepatrnější věc. Schwimmerův vzhled muže, který rozhodně není autoritativní voják, vytvořil v kombinaci s tímto postavením skutečně nepříjemný dojem, a o to uspokojivěji pak působil moment, kdy se s ním hrdinové mohli vypořádat.
Svůj talent prokázal také v nezávislém filmu Duane Hopwood, kde ztvárnil alkoholika, jenž se snaží změnit svůj život. Film sice nijak zvlášť neuspěl, nicméně kritika naprosto milovala Schwimmerův výkon. Tentýž rok se vrátil do své komické polohy, když propůjčil hlas neurotické žirafě Melmanovi v animáku Madagaskar. Vedle toho ale pokračoval jak ve filmové dráze, tak na divadelních prknech.
Vedle herectví si zkusil i režii. Před 19 lety spatřil světlo světa jeho samostatný režijní debut Maraton lásky, bláznivá komedie se Simonem Peggem, která rovněž neslavila úspěch. Velká filmová hvězda se z něj nestala, a tak se roku 2011 opět vrátil k televizi. Diváci jej mohou znát jako Roberta Kardashiana z American Crime Story, kde zažil díky skvělému výkonu menší herecký comeback, jeho role v seriálu Husí kůže naopak spíše prošuměla. Jeho nejslavnější postavou tedy asi navždy bude absurdně nenáviděný Ross z Přátel.
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Zdroje: Wikipedia, Kinobox