U Trutnova začali razit tunel Kamenný vrch. Bude nejdelší na celé D11

U obce Výšinka na Trutnovsku se v úterý rozeběhly vrtáky a trhaviny. Stavbaři zahájili ražbu tunelu Kamenný vrch, klíčového objektu nového úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. Podle zástupců stavebních firem a Ředitelství silnic a dálnic bude samotná ražba trvat přibližně rok.
Tunel leží mezi obcemi Kocbeře a Výšinka a bude mít dva tubusy. Levá tunelová trouba dosáhne délky 780 metrů, pravá 756 metrů, přičemž ražená část bude u obou tubusů 684 metrů. Součástí stavby jsou i dvě propojky sloužící jako únikové cesty, tunel zároveň umožní převedení dopravy do protisměru při údržbě jednoho tubusu. Po dokončení se stane nejdelším tunelem na celé dálnici D11.
Stavbaři budou postupovat takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou, při níž se pracuje s trhavinami. Práce budou probíhat nepřetržitě, na tunelu bude nasazeno přibližně 70 lidí. Na ražbě se podílejí firmy Metrostav TBR a Marti CZ, celý úsek dálnice pak staví sdružení Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice.
Stavba celého 19,6kilometrového úseku Jaroměř–Trutnov za 9,09 miliardy korun bez DPH startovala v dubnu letošního roku. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl potvrdil, že postup odpovídá harmonogramu. Během stavební sezony se podle jeho slov zvládly skrývky ornice, odvozy materiálu, hloubení zářezů, sypání násypů i zakládání mostů. Jen u stavební jámy tunelu Kamenný vrch bylo odtěženo 53 000 kubických metrů zeminy. Dokončení úseku se plánuje na podzim 2029.
Zahájení ražby provázela tradiční hornická ceremonie. Dřevěnou sošku svaté Barbory, ochránkyně horníků a stavitelů tunelů, požehnal trutnovský farář Ján Kubis a stavbaři ji umístili na stěnu severního portálu mezi oba tubusy.
Na závěrečném úseku D11 z Trutnova k česko-polské hranici, jehož výstavba začala v říjnu 2024, mezitím vznikají tunely Poříčí a Opevnění. Celý tento 17,9kilometrový úsek za 11,7 miliardy korun bez DPH má být zprovozněn v roce 2028. První tříkilometrový kus u hranice s Polskem chtějí silničáři otevřít už na konci listopadu letošního roku.
Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem stát buduje od roku 1978. Z plánovaných 154 kilometrů je dosud hotových 113, od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.
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