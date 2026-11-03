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Bramborové opečenky jako od babičky: Křupavé, levné a návykově dobré

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Vzpomínka na bramborové opečenky se mi vrací pokaždé, když doma zůstanou vařené brambory nebo těsto po škubáncích. Dělávala je moje babička a právě na nich mám ráda, že jsou levné, syté a dají se podávat naslano i nasladko. Základ stojí na vařených bramborách, mouce a opečení na pánvi, takže z pár obyčejných surovin vznikne jídlo, které voní po staré domácí kuchyni.
Obrázek k receptu na Bramborové opečenky jako od babičky: Křupavé, levné a návykově dobré

Obrázek k receptu na Bramborové opečenky jako od babičky: Křupavé, levné a návykově dobré

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Bramborové opečenky jako od babičky: Křupavé, levné a návykově dobré
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 18:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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