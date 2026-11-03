Bramborové opečenky jako od babičky: Křupavé, levné a návykově dobré

Na si vzpomenu skoro pokaždé, když po obědě zůstanou vařené brambory, případně kus těsta po bramborové opečenky škubáncích. U nás je dělávala babička. Měla jsem je ráda už tehdy a vlastně pořád ze stejného důvodu: jsou levné, syté a snesou slanou i sladkou úpravu. Stačí vařené brambory, mouka a pánev. Z obyčejných věcí je najednou jídlo, které voní trochu po chalupě a trochu po staré kuchyni doma.
Opečenky navíc nemají jeden přísně daný recept. V jedné domácnosti se berou brambory vařené ve slupce, jinde oloupané. Někdo přidává žloutky a trochu , další člověk do těsta dá jen mouku a sůl. U nás se nejčastěji objevily ve chvíli, kdy po škubáncích zbylo těsto. Taková kuchyně má něco do sebe. Nic se nevyhodí a zbytek smetany dostane druhý život.
Můj tip zní: Po slití nechte uvařené brambory pár minut odpařit. Teprve potom je mačkejte nebo strouhejte. Do těsta pak není potřeba cpát tolik mouky a opečenky bývají měkčí, ne gumové a těžké. Brambory a opečenky patří k poctivé středoevropské kuchyni
Bramborové opečenky patří mezi ta stará domácí jídla, která vznikala z mála a přitom dokázala nasytit celou rodinu. Podle kraje se mění název, velikost i tvar, základ ale zůstává podobný: uvařené brambory se spojí s moukou, vytvarují se a na tuku se opečou dozlatova. Někde z toho vzniknou placičky, jinde menší bochánky nebo šišky. Recept na zlatavé bramborové opečenky
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 700 g brambor 180 g hladké mouky 2 žloutky 100 ml mléka nebo smetany 1 lžička soli 3-4 lžíce sádla nebo jiného tuku na opékání
Chcete-li úplně jednoduchou
venkovskou variantu, vynechte žloutky i mléko. Přidejte jen tolik mouky, aby šlo z brambor vypracovat měkké, poddajné těsto. Postup přípravy venkovských bramborových opečenek
1.
Brambory uvařte doměkka. Mohou být ve slupce, jak se to dělá v řadě starších postupů, ale klidně i předem oloupané. Pokud je vaříte ve slupce, oloupejte je ještě teplé a nechte je krátce vydechnout.
2. Uvařené
brambory prolisujte, najemno nastrouhejte nebo opravdu pečlivě rozšťouchejte. Velké kusy v těstě nedělají dobrotu, hlavně při tvarování.
3. K bramborám přidejte
hladkou mouku, sůl, žloutky a mléko nebo smetanu. Vařečkou nebo rukou zpracujte vláčné těsto. Může se trochu lepit, ale nemělo by se tahat za prsty jako kaše. Tvrdé být nemá také.
4. Pokud je těsto řídké, přisypávejte
mouku po malých dávkách. Když naopak působí příliš tuze, pomůže lžíce mléka. Brambory se nechovají pokaždé stejně, záleží na odrůdě i na tom, kolik vody do sebe při vaření vezmou.
5. Z těsta udělejte
váleček a nakrájejte ho na podobně velké kousky. Nebo rovnou tvarujte menší placičky či bochánky. Mně se osvědčily spíš placatější opečenky, protože se rychleji propečou a na talíři nejsou tak hutné.
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6. Opečenky vkládejte do středně horkého tuku a opékejte z obou stran dozlatova, většinou asi
3-4 minuty z každé strany. Plamen držte raději klidnější. Když se spěchá, povrch ztmavne moc rychle a uvnitř zůstane těsto mdlé.
7. Hotové
bramborové opečenky přendejte na talíř s papírovou utěrkou, aby odsála přebytečný tuk. V tuhle chvíli už obvykle někdo stojí u sporáku a ptá se, jestli může ochutnat. Foto: Cooky.cz, Hotové opečenky nechte chvíli na papírové utěrce pro odsátí tuku.
8. Podávejte je teplé. Naslano se hodí ke
kysanému zelí, okurce nebo pod strouhaný sýr. Nasladko je můžete dát s povidly, mákem nebo jen se sklenicí mléka. Když nějaké zbudou, uložte je do lednice a druhý den je krátce opečte na pánvi. Ještě pár poznámek k podávání a obměnám Nejlíp se pracuje s bramborami, které nejsou příliš vodnaté. Těsto pak nespolyká tolik mouky. Pokud vám zbylo těsto po škubáncích, použijte ho bez velkého přemýšlení. Vytvarujte bochánky a opečte je dozlatova. Kdo se chce vyhnout smažení, může opečenky upéct v troubě. Na pánvi ale dostanou pevnější kůrku a chuť, kvůli které se tohle jídlo dělá. Opečenky jsou vděčné v tom, že se dají otočit podle nálady i podle lednice. Jednou je dám k večeři s kyselou okurkou a podmáslím, jindy nasladko, když je načatá sklenice povidel. Doma mizí rychle, někdy rychleji, než stihnu dodělat poslední várku. Když chci hrubší, venkovštější strukturu, nahradím část hladké mouky hrubou moukou. Některé rodiny to tak dělají běžně.
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