Soud vrátil Rusko na MS v hokeji a v Česku to vře. Pavel s Babišem se výjimečně shodli a poslali jasný vzkaz Kremlu

V pátek 30. října zveřejnil Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne krátký výrok ve věci CAS 2026/A/12753. Ruská hokejová federace v něm uspěla proti Mezinárodní hokejové federaci a její týmy se mají po čtyřech letech vrátit na mistrovství světa. Důvod je strohý: IIHF podle arbitrů nedoložila, že by ruská účast skutečně ohrožovala bezpečnost turnajů. O tři dny později, po pondělním jednání vlády, odpověděla Praha. Premiér Andrej Babiš řekl, že návrat Rusů do konce války „nedává smysl“. Prezident Petr Pavel dodal, že ruští sportovci reprezentují režim, který pátým rokem vede agresivní válku. Doslova to nikdo z nich neřekl, z obou vyjádření ale vyplývá zřetelný vzkaz Moskvě: Česko nebude ruskou reprezentaci normalizovat, dokud se na Ukrajině zabíjí. Verdikt CAS přitom Rusku otevřel dveře do turnajů IIHF. Hranice států, šatny soupeřů ani reklamní plochy sponzorů mu ale automaticky neotevřel.
Proč arbitráž Rusům vyhověla
Pravidla IIHF podle shrnutí CAS dovolují omezit účast sportovců určité národnosti jen tehdy, když proti ní stojí doložené bezpečnostní obavy. Arbitři konstatovali, že argumenty IIHF o bezpečnosti, integritě soutěží a dalších rizicích takovými důkazy podložené nebyly. Zatím jde jen o takzvaný výrok bez odůvodnění, plné zdůvodnění má teprve následovat. Veřejně známé jsou proto jen hlavní obrysy, ne celá právní argumentace.
Spor má delší historii. IIHF v lednu 2026 rozhodla, že Rusko do sezony 2026/27 nezařadí. V květnu její vlastní Disciplinární rada toto rozhodnutí zrušila a věc vrátila Radě IIHF. Ta v červenci po posouzení jednotlivých akcí ruskou účast na čtyřech z pěti turnajů znovu zamítla. Ruská federace se odvolala a v Lausanne uspěla.
CAS nařídil připustit ruské týmy do těchto soutěží:
|Turnaj
|Pořadatel
|Termín
|MS juniorů do 20 let
|Kanada
|26. 12. 2026 až 5. 1. 2027
|MS žen do 18 let
|Česko (Ostrava-Poruba)
|8. až 16. 1. 2027
|MS mužů do 18 let
|USA
|22. 4. až 2. 5. 2027
|MS mužů
|Německo
|14. až 30. 5. 2027
|MS žen
|Kanada
|listopad 2027
Co arbitráž nevyřešila, je skoro stejně důležité jako to, co rozhodla. Jestli Rusové nastoupí pod vlastní vlajkou, nebo neutrálně, s hymnou, nebo bez ní, nebylo předmětem odvolání. Otevřená zůstala i víza a organizační dopady. IIHF ve svém oficiálním stanovisku přiznala zklamání a trvá na tom, že verdikt její obavy nerozptyluje. Autoritu CAS ale respektuje a verdiktem se bude řídit. Teď musí narychlo přepočítat formáty, rozpisy, cestování, ubytování i bezpečnostní opatření.
Ruská hokejová federace verdikt přivítala jako konečný a neodvolatelný. Tvrdí, že jí CAS dal za pravdu v klíčových bodech, a připouští, že ji s IIHF čeká „složitá práce“. Jako nejbližší akci jmenuje juniorský šampionát v Edmontonu a Red Deeru. Do něj zbývá necelých osm týdnů.
Pavel a Babiš na jedné lodi
V české politice je vzácné, aby Hrad a Strakova akademie mluvily stejným jazykem. Tentokrát to tak bylo. Babiš po jednání vlády varoval, že návrat Rusů by vytvářel dojem, že válka a zabíjení na Ukrajině jsou normální. Pavel podle ČTK řekl, že ruští sportovci by do konce války neměli na mezinárodních akcích startovat pod ruskou vlajkou. Oba tedy odmítají vnímat spor jako čistě sportovní. Jde podle nich o to, koho tým na ledě reprezentuje.
Podle nás je právě v tom síla celého vzkazu. Nejde o jedno ostré prohlášení, ale o součet kroků: žádná normalizace ruské reprezentace během války, žádná politická podpora pro víza a žádná ochota tvářit se, že hokej stojí mimo politiku.
Přidali se další. Ministr sportu Boris Šťastný podle ČTK oznámil protest u CAS. Jeho přesné znění zatím zveřejněné není. Ministr vnitra Lubomír Metnar připomněl, že vízová politika patří jeho resortu a že verdikt arbitráže Česko k vpuštění Rusů nezavazuje. Opoziční Piráti chtějí jít dál a navrhují zákon, který by českým reprezentacím zakázal hrát proti ruským a běloruským týmům i pod neutrální vlajkou.
Hokejové prostředí mluví stejně. Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik pro Radiožurnál Sport řekl, že „český hokej stojí za tím, že by Rusové na mistrovství světa neměli být“, a že morálka musí být víc než sport. Zároveň ale realisticky přiznal, že Česko samo rozhodnutí nezvrátí. Síla by podle něj byla v koordinaci se Švédy, Finy, Nory a dalšími. Izolovaný postup by mohl přinést sankce. Trenérovi reprezentace Zdeňku Motákovi je z verdiktu smutno. Rozhodnutí svazu bude respektovat.
Ostrava jako první zkouška
Nejdřív se spor přenese do Ostravy-Poruby. Lednové mistrovství světa žen do 18 let figuruje mezi turnaji, které CAS jmenoval. Zároveň v Česku stále platí vládní rámec z roku 2023, jak ho shrnuje Národní sportovní agentura: ruští a běloruští reprezentanti se sportovních akcí v Česku účastnit nemají a pro občany obou zemí platí restriktivní vízový režim.
Tady se naplno ukazuje rozdíl mezi sportovním právem a státní suverenitou. CAS zavazuje IIHF, tedy sportovní federaci. Český stát nezavazuje. O tom, kdo vstoupí na české území, rozhoduje ministerstvo vnitra a usnesení vlády z roku 2023 mu dává oporu víza neudělit.
Jedna mezera ale existuje. Seznam Zprávy upozorňují, že ruské hráčky by mohly získat schengenské vízum v jiném státě a přicestovat do Česka odtamtud. Šťastný chce tuto variantu řešit s Metnarem. Vláda podle téhož zdroje musí rozhodnout, jestli zákaz potvrdí i v nové situaci. Pokud ano, Česko jako pořadatel otevřeně narazí na verdikt, který IIHF slíbila respektovat. V takovém případě by se rozhodovalo o tom, zda IIHF turnaj v Ostravě udrží, přesune, nebo upraví.
Brzdy mimo soudní síň
Česko v tom není samo, a to je pro praktický dopad verdiktu podstatnější než jakýkoli protest v Lausanne.
- Finsko podle stanice Yle oznámilo, že proti Rusku hrát nebude, dokud válka trvá. Zároveň chce sestavit „jednotnou frontu“ zemí se stejným postojem. Pokud se přidá víc týmů, rozpadne se každý rozpis.
- Lotyšsko má jasno už ze zákona. Jeho sportovní zákon zakazuje lotyšským národním týmům v kolektivních sportech hrát proti Rusku a Bělorusku, i když nastupují neutrálně, a takové zápasy se nesmějí hrát ani na lotyšském území. Právě na tento model se odvolávají Piráti.
- Německo pořádá květnové mužské MS a podle samotné IIHF bude muset přehodnotit bezpečnostní opatření. Pro pořadatele jde o peníze, policii i veřejné mínění.
Pak jsou tu sponzoři. Tipsport, oficiální sázkový partner IIHF od roku 2023, označil verdikt podle iSportu za skandální, odmítá vypisovat kurzy na ruskou reprezentaci a reklamu u zápasů země, která podle něj vraždí na Ukrajině, si neumí představit. Švédská firma AJ Produkter, partner šampionátů od roku 1989, chce podle TV4 stáhnout svá loga z turnaje 2027. Škoda Auto zatím situaci sleduje a je v kontaktu s partnery. Hromadný odchod sponzorů potvrzený není. Pro IIHF, která z marketingu šampionátů žije, je ale i takový začátek varovný.
Nabízí se srovnání s fotbalem. FIFA a UEFA suspendovaly ruské reprezentace i kluby v únoru 2022 „až do odvolání“ a UEFA v přehledu Ligy mistrů 2026/27 dál uvádí, že všechny ruské týmy jsou vyloučené. Hokej se tak během jednoho pátku ocitl úplně jinde. Ne proto, že by se změnila válka, ale proto, že jeho federace před arbitry neunesla důkazní břemeno. Dá se čekat, že si z toho ostatní svazy vezmou ponaučení: příští zákazy budou muset stavět na důkazech o konkrétním riziku, ne jen na morálním postoji.
Verdikt z Lausanne platí a IIHF se mu podřídí. O tom, jestli ruský tým v lednu vyjede na led v Porubě, ale rozhodne razítko českého ministerstva vnitra. A o tom, jestli v květnu v Německu najde soupeře, kteří proti němu nastoupí, a sponzory, kteří budou svá loga dál vystavovat u jeho zápasů, rozhodnou ostatní svazy a firmy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka