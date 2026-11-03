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Soud vrátil Rusko na MS v hokeji a v Česku to vře. Pavel s Babišem se výjimečně shodli a poslali jasný vzkaz Kremlu

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Sportovní arbitráž v Lausanne vrátila ruské hokejisty do pěti šampionátů IIHF. V Česku se proti tomu postavili prezident, premiér, ministři i svaz.
Soud vrátil Rusko na MS v hokeji a v Česku to vře. Pavel s Babišem se výjimečně shodli a poslali jasný vzkaz Kremlu

Soud vrátil Rusko na MS v hokeji a v Česku to vře. Pavel s Babišem se výjimečně shodli a poslali jasný vzkaz Kremlu

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 18:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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