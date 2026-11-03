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Protest v Liberci: Stovky lidí bránily před radnicí nezávislost ČT a ČRo

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Na náměstí Dr. E. Beneše se 3. listopadu v 16:36 sešly stovky lidí - od studentů přes seniory, herce i zástupce univerzity. Před libereckou radnicí vyjádřili rozhodnou podporu stávkujícím zaměstnancům České televize a Českého rozhlasu v jejich boji za zachování svobodných a nezávislých médií.
Protest v Liberci: Stovky lidí bránily před radnicí nezávislost ČT a ČRo

Protest v Liberci: Stovky lidí bránily před radnicí nezávislost ČT a ČRo

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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