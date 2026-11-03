TV tipy: Česká romantika Na horách, pilot Tom Hanks i francouzský komediální hit

Ani tento týden nebude v televizi chudý na lákavé filmové tituly a řadu premiér. Ty nám nabídne zejména Nova v podobě nové české romantiky či jednoho z největších francouzských komediálních hitů současnosti.
Líbila se vám hvězdná česká komedie Jak se nám to mohlo stát!? s Bolkem Polívkou a Miroslavem Donutilem? Tak to by vás měl jistě pobavit i francouzský originál – komedie A je to tady! s takřka totožnou zápletkou. I zde dostaneme střetnutí snobské aristokratické rodiny s tradičnější rodinkou, které se sejdou před svatbou svých potomků, a ti dají svým rodičům povedený dárek v podobě testů DNA, jež odhalují jejich skutečný původ. Povedenou komedii s francouzskou hvězdou Christianem Clavierem si můžete pustit v neděli večer na Nova Cinema.
V televizní premiéře se představí v pátek na Nově úspěšná zimní komedie Na horách. Městská holka Lucie nečekaně zdědí horskou chatu po svém odcizeném otci, kterou chce co nejdříve prodat. Když ale dorazí do hor, zjistí, že nic nepůjde podle plánu. V chalupě totiž bydlí záchranář Matěj a lidé, kteří udělali z domu školu v přírodě. Lucie postupně poznává krásy horského prostředí a začne si samozřejmě nacházet cestu nejen k prostředí, ale také k fešnému Matějovi. To vše v tradiční žánrové režii Rudolfa Havlíka.
Westernová klasika z dílny Sama Peckinpaha vypráví o bývalých kumpánech, které proti sobě postavil zákon. Pat Garrett (charismatický James Coburn) chce nechat starý život za sebou a být poctivým šerifem, musí se ale kvůli tomu vydat na nenáviděnou misi – polapit svého bývalého parťáka, nelítostného Billyho Kida v mrazivém podání Krise Kristoffersona. Atmosférická pecka s chirurgicky přesnou režií a výtečným soundtrackem Boba Dylana zpříjemní nedělní večer na ČT2.
Skutečný příběh kapitána „Sullyho" Sullenbergera, jemuž se v roce 2009 povedl opravdu husarský kousek – s poškozeným letadlem přistál na řece Hudson a zachránil tím celou posádku letadla. Jenže zatímco média a veřejnost ho měly za hrdinu, pilot s tváří Toma Hankse čelil vnitřnímu vyšetřování, které mohlo nenávratně zničit jeho kariéru. Další z řady precizně natočených dramat Clinta Eastwooda si můžete vychutnat v sobotu na Nova Cinema.
Film na motivy oceňované knihy od Maxe Brookse nám představuje Brada Pitta v jedné z jeho komerčně nejúspěšnějších rolí. Gerry pracuje pro OSN jako expert na řešení krizových situací a nyní bude mít opravdu plné ruce práce. Svět totiž zasáhla rychle se šířící zombie nákaza a počet infikovaných raketově roste. Hlavní hrdina musí procestovat celý svět a najít zdroj nákazy dřív, než bude úplně pozdě.
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Zdroj: Kinobox