Springerová zůstává primátorkou Hradce. Získala 22 hlasů z 37

Springerová zůstává primátorkou Hradce. Získala 22 hlasů z 37Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Springerová zůstává primátorkou Hradce. Získala 22 hlasů z 37Zdroj: FB Pavlína Springerová
Článek byl publikován 03.11.2026 17:29
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →