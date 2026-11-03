V Brentfordu odehrál jen sedm zápasů a už se o něj přetahují Chelsea s Liverpoolem. Bývalý slávista Diouf míří výš

Je mu jedenadvacet a za necelé tři roky urazil cestu, na kterou jiní potřebují celou kariéru: Tromsø, Slavia, West Ham, Brentford. Teď se kolem něj podle senegalského serveru DSPORTS znovu objevují dvě z největších značek anglického fotbalu. Chelsea a Liverpool mají podle novináře Khadima Diakhatého sledovat Dioufovu situaci a kvůli letnímu přestupovému období 2027 už měly oslovit jeho agenta. Oficiálně to nepotvrdil nikdo. Pro Slavii je to přesto zpráva, která stojí za pozornost: hráč, kterého prodala za rekordní částku, se možná blíží dalšímu patru. Tedy ještě výš, než kam ho poslal Eden.
Zpráva ze Senegalu a její váha
Původ celé informace je jeden: článek, který DSPORTS zveřejnil 2. listopadu pod podpisem Khadima Diakhatého. Podle něj Chelsea i Liverpool „sledují situaci“ levonohého krajního obránce a navázaly kontakt s jeho zástupcem. Řeč je o létě 2027, ne o zimním okně. Anglické weby jako DaveOCKOP zprávu převzaly, nejde ale o nezávislé potvrzení. Vychází ze stejného zdroje.
Diakhaté není přestupový expert formátu Fabrizia Romana nebo Davida Ornsteina. U Dioufa však už jednou trefil směr. V lednu 2025 psal o zájmu Liverpoolu a krátce nato Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro pořad Kudy běží zajíc přiznal, že se Liverpool a Chelsea na slávistického beka „indikovaně ptaly“. Tehdy z toho přestup nebyl. Zájem ale zjevně nevyprchal.
Podle nás je proto namístě brát novou zprávu vážně, ne však doslova. Kontakt s agentem a skautské sledování nejsou nabídka. Spíš signál, že Diouf zůstává na seznamech klubů, které si mohou dovolit čekat.
Od Tromsø po Premier League za necelé tři roky
Proč by se o hráče, který v Brentfordu nasbíral jen pár zápasů, měly zajímat kluby jako Liverpool? Protože se nedívají na posledních deset týdnů. Dívají se na celou křivku.
Diouf, narozený 28. prosince 2004, přišel do Slavie v lednu 2024 z norského Tromsø. Průlom přišel v sezoně 2024/25:
- 27 ligových zápasů, 7 gólů a 3 asistence v české lize,
- 12 startů v evropských pohárech,
- titul se Slavií s náskokem 16 bodů.
Na obránce mimořádná produktivita. Ve všech soutěžích to podle webu Premier League dělalo 41 zápasů, 7 gólů a 4 asistence. V létě 2025 si ho za 22 milionů eur plus bonusy, tedy zhruba 550 milionů korun, koupil West Ham. Žádný hráč nikdy neodešel z české ligy dráž.
V Londýně se neztratil. Za první sezonu v Premier League odehrál 32 ligových zápasů a připsal si 5 asistencí, k tomu se usadil v senegalské reprezentaci. Podle webu Opta Analyst má za národní tým 16 startů a 1 212 minut včetně kvalifikace, Afrického poháru národů a mistrovství světa 2026. West Ham však sestoupil a Diouf v Championship dlouho nezůstal. Koncem srpna 2026 ho za částku kolem miliardy korun koupil Brentford.
Vzorec je jasný. Levá noha, schopnost hrát klasického beka i wingbeka na celé lajně, atletické předpoklady a už prověřená sezona v nejtěžší lize světa. A k tomu věk, kdy většina hráčů teprve hledá své místo.
Brentford nemusí nikam spěchat
Brentford o tom, jak s Dioufem počítá, nenechal nikoho na pochybách. Podle oficiálního oznámení klubu z 27. srpna podepsal pětiletou smlouvu s opcí na další rok, tedy potenciálně až do roku 2032. Klub ho popsal jako hráče v ideálním věkovém profilu s velkým prostorem pro rozvoj. Žádný rychlý obchod. Investice.
Na hřišti zatím Diouf naskakuje pozvolna. Klubový profil k začátku listopadu evidoval pět ligových vystoupení a 154 minut. Jiné statistiky započítávají i pohárové zápasy, obraz je ale stejný: jednotky utkání, žádná pevná pozice v základní sestavě. Konkrétní vysvětlení od trenéra chybí. Dá se předpokládat, že sehrála roli adaptace po pozdním srpnovém příchodu a konkurence v obraně.
Právě tady se ukazuje, proč Brentford drží všechny karty. Nemá smluvní tlak, nemá finanční tlak a hráče kupoval s výhledem na roky. Databáze FootballTransfers sice odhaduje Dioufovu modelovou hodnotu jen na zhruba 720 milionů korun, to je ale statistický výpočet, ne cenovka. Podle nás platí jednoduchá logika: klub, který před pár měsíci zaplatil kolem miliardy a dal hráči smlouvu na pět let, ho pustí jen za výraznou prémii. Případné jednání by tak spíš začínalo nad nákupní cenou než pod ní.
Kde by se vešel v Chelsea a v Liverpoolu
Volné místo na levé straně obrany nečeká ani v jednom z obou klubů.
|Klub
|Konkurence na levé straně
|Liga mistrů 2026/27
|Liverpool
|Milos Kerkez, Kostas Tsimikas
|ano, ligová fáze
|Chelsea
|Valentin Barco, Pep Chavarria, Jorrel Hato
|nepotvrzeno
Liverpool má v kádru Kerkeze, profilovaného přímo jako levý bek, a zkušeného Tsimikase. Chelsea v létě 2026 přivedla Barca ze Štrasburku se smlouvou do roku 2033 a Chavarriu z Raya Vallecana, kterého sama popsala jako útočně laděného levého beka. Vedle nich je tu ještě Hato.
Diouf by tedy v obou klubech šel do konkurence, ne do připraveného místa. Jeho trumfy jsou věk, fyzička a univerzálnost na celé lajně. Liverpool by navíc nabízel konkrétní evropský rozměr: jak potvrzuje UEFA, hraje ligovou fázi Ligy mistrů 2026/27. O Chelsea to z dostupných zdrojů s jistotou říct nejde a pro léto 2027 stejně rozhodne konečné pořadí sezony.
Kdo má lepší šanci? Diakhaté uvádí oba kluby vedle sebe, bez pořadí a bez zmínky o nabídce. Spekulovat o favoritovi by bylo přehnané. Rozhodovat podle nás budou tři věci: cena, slib minutáže a evropské poháry.
A právě minutáž je pro Dioufa klíčová. Pro místo v senegalské reprezentaci je pravidelné hraní v Brentfordu cennější než lavička ve velkoklubu. Ve 21 letech může čekat. Jen nesmí přestat hrát.
Co z toho má Slavia
Pro Slavii je Diouf dosud nejdražší důkaz toho, že její model funguje. Rekordních 22 milionů eur v létě 2025 posunulo strop, který předtím drželi Antonín Kinský (16,5 milionu eur, zhruba 410 milionů korun) a Tomáš Souček (16,2 milionu eur, přibližně 400 milionů korun). Diouf je v řadě drahých odchodů z Edenu zatím na vrcholu.
Peníze přitom tekly i podruhé. Podle inFotbalu měla Slavia nárok na 15 % ze zisku při přestupu z West Hamu do Brentfordu. Při posunu z 22 na zhruba 41 milionů eur vycházelo na pražský klub asi 2,84 milionu eur, tedy kolem 68 milionů korun. Zda by Slavia profitovala i z případného třetího přestupu, veřejně jasné není. Dohledatelné údaje se týkají jen přesunu do Brentfordu.
Jenže hodnota Dioufova příběhu pro Slavii se neměří jen v korunách. Ještě před pár lety byl prodej do Premier League pro český klub konečnou stanicí úspěchu. Dnes se ukazuje další měřítko: jak rychle se hráč z české ligy dostane do hledáčku klubů, které v Anglii hrají o titul a Ligu mistrů. Diouf se tam podle všeho dostal dvakrát. Jednou ještě v červenobílém dresu, podruhé jako hráč Brentfordu.
Každý takový signál zvedá cenu dalšího slávisty, na kterého se přijede podívat zahraniční skaut. Kupci z Anglie se nedívají jen na to, kdo z Edenu odešel. Dívají se, kam došel.
Diouf zatím v Brentfordu sbírá první minuty a o létě 2027 se nerozhoduje v listopadu. Pokud se ale za rok kolem jeho jména znovu objeví Chelsea a Liverpool, nepůjde už o skauting ze Slavie ani o zprávu ze Senegalu. Půjde o cenu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle