Škodí používání telefonu při nabíjení baterii? V podstatě ne, ale jsou situace, kdy byste ho do zásuvky zapojovat neměli

Apple na svých stránkách podpory výslovně uvádí, že iPhone lze bez obav nabíjet každou noc. Jakmile se baterie nabije, telefon si další nabíjení řídí sám. Ani používání telefonu během nabíjení, například odpovídání na zprávy, procházení sociálních sítí nebo přehrávání hudby, baterii samo o sobě nijak zásadně nepoškozuje. Problém nastává především tehdy, když se k nabíjení přidají další rizikové faktory, jako jsou vysoká teplota, vlhkost v konektoru, poškozený kabel nebo nafouknutá baterie. V takových situacích může nabíjení představovat nejen riziko pro životnost telefonu, ale také bezpečnostní problém.
Lehké používání versus horký telefon pod zátěží
Důležité není rozlišovat pouze mezi tím, zda telefon používáte, nebo ne. Rozhodující je především náročnost jeho provozu a teplota zařízení. Při psaní zpráv, prohlížení webu nebo sledování videí telefon obvykle nespotřebovává tolik energie jako při náročných úlohách. Nabíjení proto může pokračovat téměř běžným tempem, i když zařízení používáte.
Jiná situace nastává při hraní náročných her, používání navigace se zapnutou GPS nebo natáčení videa ve vysokém rozlišení. Procesor, grafický čip i displej spotřebovávají více energie a telefon se může výrazně zahřívat. Nabíjení se pak zpomalí, případně se dočasně zastaví. Jak uvádí uživatelská příručka Apple, na displeji se v takovém případě může objevit upozornění, že nabíjení bylo pozastaveno. Nejde o závadu, ale o ochrannou funkci, která pomáhá zabránit přehřívání baterie.
Právě vysoká teplota patří mezi hlavní faktory, které zkracují životnost baterie. Časté vystavování teplu během nabíjení může urychlit ztrátu její kapacity. Negativní vliv může mít také dlouhodobé udržování baterie na 100 %. Proto Apple nabízí funkci Optimalizované nabíjení baterie a Google u telefonů Pixel funkci Adaptivní nabíjení i možnost omezit nabití na 80 %. Tyto funkce pomáhají omezit dobu, po kterou baterie zůstává plně nabitá, a mohou tak zpomalit její opotřebení.
Kdy telefon do zásuvky opravdu nezapojovat
Existují situace, kdy už nejde jen o životnost baterie, ale především o bezpečnost:
- Vlhkost v portu. Vlhkost v nabíjecím konektoru může způsobit korozi, zkrat nebo trvalé poškození zařízení. Pokud telefon upozorní na vlhkost v konektoru, odpojte nabíjecí kabel a nechte konektor přirozeně vyschnout při pokojové teplotě. Nepokoušejte se vlhkost odstranit předměty zasunutými do portu ani telefon nezahřívejte fénem. U některých modelů iPhonu lze za určitých podmínek použít bezdrátové nabíjení, pokud je telefon suchý a není jinak poškozený. Nouzové obejití upozornění doporučuje Apple pouze v krajním případě.
- Poškozený kabel nebo adaptér. Roztřepená izolace, ohnuté kontakty nebo prasklý kryt nabíječky mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem či požáru. Poškozené příslušenství proto nepoužívejte a vyměňte ho za nepoškozené.
- Nafouknutá baterie. Zvedající se displej, odchlipující se zadní kryt nebo neobvyklé vyboulení zařízení mohou signalizovat, že se baterie nafukuje. Podle Googlu je v takové situaci důležité nepodceňovat riziko dalšího poškození. Telefon nenabíjejte, baterii se nepokoušejte sami propichovat ani zatlačovat zpět a obraťte se na autorizovaný servis.
- Extrémní horko. Rizikové je například nabíjení telefonu na palubní desce auta na přímém slunci nebo pod polštářem či přikrývkou, které brání odvodu tepla. Kombinace vysoké okolní teploty a tepla vznikajícího při nabíjení může způsobit přehřátí zařízení. Telefon proto nabíjejte na suchém, pevném a dobře větraném povrchu.
Bypass charging: když energie obchází baterii
Někteří výrobci nabízejí pokročilejší řešení než pouhé zpomalení nabíjení. Technologie označovaná jako bypass charging umožňuje za určitých podmínek napájet systém telefonu přímo z nabíječky, aniž by se energie průběžně ukládala do baterie. Sony tuto funkci nazývá H.S. power control. Při jejím použití se omezuje nabíjení baterie, což může snížit její zahřívání a opotřebení během dlouhého hraní. Konkrétní fungování se ale liší podle zařízení a nastavení.
Sony tuto funkci představilo u modelu Xperia 1 II, který byl uveden v únoru 2020. Výrobce ji spojil s funkcemi herního nástroje Game Enhancer. Při dlouhém hraní tak může telefon využívat energii z připojeného adaptéru, aniž by se baterie musela průběžně dobíjet.
ASUS nabízí podobnou funkci pod názvem Bypass Charging u telefonů řady ROG Phone. Na českém webu výrobce je tato možnost uvedena u modelu ROG Phone 9 v souvislosti s funkcemi Game Genie. Modely ROG Phone 8 a ROG Phone 9 lze dohledat také v českém katalogu ASUSu.
Samsung nabízí obdobnou funkci s názvem „Pozastavit USB PD nabíjení během hraní hry“. Má však několik podmínek. Podle české podpory Samsungu musí být spuštěna hra, baterie musí být nabitá alespoň na 20 % a telefon musí být připojený k nabíječce USB PD s podporou PPS a výkonem nejméně 25 W. Funkce tak omezuje nabíjení baterie během hraní; mimo tento scénář se zařízení nabíjí obvyklým způsobem.
Jak funkci poznat před koupí
Pokud vás bypass charging zajímá a chcete ho využívat i u příštího telefonu, hledejte v technických specifikacích konkrétní označení: „Bypass Charging“ u ASUSu, „H.S. power control“ u Sony nebo „Pozastavit USB PD nabíjení během hraní hry“ u Samsungu. Samotný název však nestačí. Před nákupem si ověřte, zda je funkce dostupná u konkrétního modelu a zda nevyžaduje zvláštní nabíječku nebo splnění dalších podmínek.
Úplný a spolehlivý seznam všech telefonů s touto funkcí, které se aktuálně prodávají v Česku, se nepodařilo sestavit. Výrobci ji často neuvádějí v běžných filtrech katalogů a používají pro ni různé názvy.
Apple klasický bypass charging, který by uživatel mohl samostatně zapnout pro přímé napájení telefonu při současném vyřazení baterie z nabíjecího cyklu, běžně nenabízí. iPhone chrání baterii jinými způsoby: při nevhodné teplotě může nabíjení zpomalit nebo pozastavit, přes noc využívá Optimalizované nabíjení baterie a u podporovaných modelů umožňuje nastavit limit maximálního nabití. Dostupné limity se liší podle modelu a verze iOS. Apple tedy sází především na řízení nabíjení a teploty, nikoli na uživatelsky ovládané obcházení baterie.
Co si z toho odnést
Obavy, že se telefon při nabíjení nesmí vůbec používat, jsou zbytečné. Mnohem důležitější je hlídat jeho teplotu, stav nabíjecího konektoru a kvalitu kabelu i adaptéru. Pokud se zařízení zahřívá více než obvykle, sundejte ochranný obal, přesuňte ho mimo přímé slunce a omezte náročné činnosti. Pokud se přehřívá i při běžném používání, nabíjení přerušte a zjistěte příčinu. Pro životnost baterie je důležitější vyhýbat se dlouhodobému přehřívání než dodržovat přísná pravidla, kdy telefon během nabíjení smíte nebo nesmíte vzít do ruky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman