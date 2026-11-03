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Prasátko se vezlo v kleci na přívěsu. Pak se stalo účastníkem tvrdého střetu dvou vozidel

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Živý vepřík převážený v kleci na přívěsném vozíku se stal účastníkem dopravní nehody, při níž se srazily dva osobní automobily. Nehoda se stala v úterý v obci Újezd na Plzeňsku. Vozidla po střetu prorazila plot u domu a jízdu zakončila na jeho zahradě. Na místě zasahovali hasiči i záchranáři.
Prasátko se vezlo v kleci na přívěsu. Pak se stalo účastníkem tvrdého střetu dvou vozidel

Prasátko se vezlo v kleci na přívěsu. Pak se stalo účastníkem tvrdého střetu dvou vozidel

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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