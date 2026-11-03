Hladina Vranovské přehrady je rekordně nízko. Kvůli suchu omezí odtok vody

Hladina Vranovské přehrady je rekordně nízko. Kvůli suchu omezí odtok vodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hladina Vranovské přehrady je rekordně nízko. Kvůli suchu omezí odtok vodyZdroj: Povodí Moravy
Článek byl publikován 03.11.2026 18:00
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