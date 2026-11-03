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Tři mýty o počítačích, kterým lidé stále věří. Pocházejí z 90. let a dávno neplatí, ale řídí se jimi miliony uživatelů

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Ikony na ploše, každovečerní vypínání a strach z krátkověkého SSD: tři poučky z éry Windows 95, které na dnešním hardwaru nedávají smysl.
Otevřený laptop, kódování, stůl

Otevřený laptop, kódování, stůl

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 19:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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