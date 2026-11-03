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Politická krize v Ivančicích? Kvůli rezignaci Starostů město nebude mít radu

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Desetitisícové Ivančice na Brněnsku budou bez rady. Starostové a osobnosti pro Moravu (SOM), kteří získali v patnáctičlenném zastupitelstvu jeden mandát, se rozhodli rezignovat. Zvolený zastupitel Jan Dašovský rezignoval na post zastupitele a všichni ostatní se vzdali pozice náhradníka.
Politická krize v Ivančicích? Kvůli rezignaci Starostů město nebude mít radu

Politická krize v Ivančicích? Kvůli rezignaci Starostů město nebude mít radu

Zdroj: kudyznudy.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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