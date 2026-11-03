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Kačer Stu přišel o poslední chodidlo. Dostal protézy, ale naučit se znovu chodit je pro něj pořádná věda

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Dennívýzva
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Kačer Stu se narodil bez jedné nohy a život vyřešil po svém. Pohyboval se na té zbývající, a když to nestačilo, pomáhal si křídly. Pak přišla krutá zima, omrzliny a další rána: přišel i o poslední chodidlo.
Kačer Stu přišel o poslední chodidlo. Dostal protézy, ale naučit se znovu chodit je pro něj pořádná věda

Kačer Stu přišel o poslední chodidlo. Dostal protézy, ale naučit se znovu chodit je pro něj pořádná věda

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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