Kačer Stu přišel o poslední chodidlo. Dostal protézy, ale naučit se znovu chodit je pro něj pořádná věda

Teď má dvě nové protézy. Dokáže na nich stát. Ujde několik kroků. A potom se překlopí dopředu.
Stu měl pohybový plán B dávno předtím, než přišly protézy
Stu dnes žije v J and J Farms Animal Sanctuary v americké Pensylvánii. Do tamního azylu přišel letos v květnu, ale jeho pohybové problémy začaly mnohem dřív. Narodil se bez jedné nohy. Přesto se naučil fungovat na druhé.
Ptáci dokážou při odpočinku jednu končetinu schovat blízko těla a omezit tak tepelné ztráty. Stu takovou možnost neměl – jeho jediná funkční noha musela dělat všechno.
Během mimořádně chladné zimy utrpělo jeho zbývající chodidlo těžké omrzliny. Nakonec o něj přišel. A kačer, který už předtím fungoval s jednou nohou, zůstal bez chodidel úplně. Tady by většina organismů požádala technické oddělení o reklamaci. Stu místo toho vytáhl křídla.
Když nemáte nohy, začnete používat to, co máte
Po ztrátě posledního chodidla se Stu pohyboval převážně posouváním po zemi. Křídly se podpíral. Křídly stabilizoval tělo. Křídly se také odstrkoval dopředu. A tělo udělalo přesně to, co živá těla dělají velmi dobře: přizpůsobilo se.
Pečovatelé popisují jeho prsní svalstvo jako mimořádně silné právě proto, že křídla dlouhodobě neplnila jen ptačí funkci. Stala se součástí lokomoce.
Cena za tento způsob pohybu ale byla vidět. Na stranách křídel se mu vytvořily mozoly od kontaktu se zemí. Takže ano, Stu se dokázal přemístit. Jenže to ještě neznamená, že to byl dlouhodobě ideální způsob života.
A pak někdo přinesl dvě nové nohy
Azyl spojil síly se společností Infinitely Able Pets Orthotics and Prosthetics a pro Stua vznikly speciální protézy. 23. října přišla fotografie, na kterou jeho pečovatelé čekali: STU MÁ NOHY.
Redakce podotýká, že technicky jde o protézy. Bobík tvrdí, že při takové příležitosti se slovíčkaření zakazuje. A fotografie byla skutečně jen začátek.
Stu se do nových pomůcek postavil. Dokázal stát. Pak udělal několik kroků. A přepadl dopředu. To není neúspěch. To je rehabilitace.
Protéza totiž není náhradní díl z regálu
Člověk má někdy představu, že protéza funguje jako nový díl u auta. Starý odpadne. Nasadíme nový. Pokračujeme. Jenže u živého těla musí všechno začít znovu spolupracovat.
Protéza musí sedět konkrétní anatomii. Musí bezpečně přenášet váhu. Nesmí vytvářet nebezpečný tlak nebo poranění. A zvíře se musí naučit, jak ji vůbec používat. U ptáků je situace ještě zajímavější, protože jejich rovnováha, držení těla a lokomoce se od lidské výrazně liší.
Veterinární výzkum ukazuje, že individuálně vyrobené ptačí protézy mohou zlepšit rozložení hmotnosti, pohyb a kvalitu života. U některých rehabilitovaných ptáků už umožnily dokonce návrat do volné přírody.
Ale žádná z těch studií neříká: „Připevněte plast a pták běží.“ Každý pacient přichází se svou vlastní anatomií a vlastní historií pohybu. A Stu má historii mimořádně podivnou.
Jeho problém není jen „nemám chodidla“
Stu totiž nezačíná na nule. Začíná se systémem, který se dlouho učil fungovat bez nich.
Představte si tělo, které se roky při pohybu opírá dopředu, používá křídla jako opěrné body a vybuduje si k tomu odpovídající svalstvo. A potom mu jednoho dne řeknete: „Výborně. Teď se narovnej a začni znovu používat nohy.“
To není drobný update. To je kompletní přestavba pohybového programu. Právě proto Stu po několika krocích přepadává dopředu. Jeho těžiště a naučený způsob pohybu stále počítají s tím, že přední část těla zachytí křídla.
Jenže nový úkol zní: zůstaň nahoře a věř nohám. Pan Mňau uznale konstatuje, že to zní skoro psychologicky. Paní Žofie mu zakázala zakládat terapeutickou praxi.
Svaly jsou silné. Jenže pro starý způsob života
Extrémně vyvinuté prsní svaly mohou na první pohled znít jako výhoda. Stu je prostě kačeří kulturista. Jenže svaly nejsou univerzální bonusové body. Tělo posiluje to, co používá. Stu dlouho používal křídla k tomu, k čemu je běžná kachna při chůzi skoro nepotřebuje – k pohonu po zemi. Teď musí část této práce převzít končetiny s protézami.
To znamená nejen naučit se nový pohyb, ale také změnit koordinaci, rovnováhu a způsob přenosu hmotnosti. A přesně proto bude rehabilitace trvat. Azyl zatím nestanovil žádný termín, kdy má Stu chodit samostatně. Správně. Zvíře totiž nečetlo projektový harmonogram.
Přizpůsobivost zvířat je úžasná. A někdy trochu zrádná
Stuův příběh krásně ukazuje jednu zvláštní vlastnost organismu. Tělo se dokáže neuvěřitelně přizpůsobit. Zvíře přijde o končetinu a vytvoří nový způsob pohybu.
Použije jiné svaly. Posune těžiště. Najde náhradní strategii. To je fascinující. Jenže právě úspěšná kompenzace může později znamenat, že návrat k „normálnějšímu“ pohybu nebude vůbec jednoduchý.
Stu se musí vlastně odnaučit dovednost, která mu pomohla přežít. Bez křídel jako berliček by se možná dřív vůbec nepohyboval. Teď jsou stejné návyky překážkou při učení chůze. Život někdy umí být konstrukčně velmi ironický.
Ptačí protézy už nejsou jen kuriozita
Protézy u ptáků pořád nejsou běžná veterinární rutina, ale technologie se posouvá velmi rychle. Výzkumníci už využívají 3D modelování a tisk k výrobě individuálních náhrad pro ptáky po amputacích nebo s vrozenými deformacemi. A výsledky jsou překvapivě dobré.
V odborně popsaných případech dokázaly protézy zlepšit pohyb, rozložení hmotnosti i běžné fungování ptáků. U studie bílých čápů se některá zvířata přizpůsobila protézám během několika dnů a část mohla být dokonce znovu vypuštěna. Jeden čáp následně s protézou urazil při GPS sledování stovky kilometrů.
To samozřejmě neznamená, že Stu za týden vyrazí na pěší túru po Pensylvánii. Ukazuje to ale jednu důležitou věc: protéza u ptáka není jen hezký experiment pro sociální sítě. Může skutečně vrátit část funkce tělu, které o ni přišlo.
A ještě důležitější otázka: je mu s tím lépe?
Tohle by mělo být konečné měřítko. Ne počet lajků. Ne to, jestli Stu na videu vypadá rozkošně. Ne to, jestli jednou udělá dvacet kroků bez pádu. Smyslem protéz je zlepšit jeho pohodlí, mobilitu a dlouhodobou kvalitu života.
Pokud budou fungovat správně, mohl by méně zatěžovat křídla, lépe rozkládat hmotnost a pohybovat se způsobem, který jeho tělo nebude tolik poškozovat. Ale právě proto musí pečovatelé sledovat, jak protézy sedí a jak na ně reaguje.
Zvíře totiž neumí říct: „Tady mě to tlačí.“ Řekne to chováním. A člověk musí umět poslouchat. Pan Mňau oceňuje systém bez zbytečných porad.
Redakční verdikt
Stu už jednou dokázal něco poměrně fantastického. Narodil se bez jedné nohy a naučil se fungovat. Potom přišel o poslední chodidlo. A naučil se fungovat znovu. Teď po něm lidé chtějí třetí adaptaci: zapomeň na všechno, co sis pracně vymyslel, a nauč se znovu chodit na nohách. Má dvě protézy. Dokáže na nich stát.Ujde několik kroků. Pak spadne dopředu. A zítra to může zkusit znovu.
Bobík tvrdí, že několik kroků je přece úspěch. Pan Mňau výjimečně souhlasí. Paní Žofie připomíná, že rehabilitace se neměří jedním efektním videem, ale tím, zda se zvířeti dlouhodobě žije lépe. A redakce uzavírá: Stu nedostal nové nohy a nezačal chodit. Dostal nové nohy a dostal šanci naučit své tělo úplně nový způsob života. A po tom všem, co už jednou vymyslel bez nich, bychom kačera rozhodně nepodceňovali.
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Zdroje: People – Footless Duck Named Stu Gets Prosthetic Feet: 'Super Excited' [1], CBS Pittsburgh – Footless duck gets new prosthetics at Pennsylvania rescue [2], J and J Farms Animal Sanctuary [3], Scientific Reports – 3D printed orthopedic prostheses for domestic and wild birds – case reports [4], Biology – Assessing the Use of 3D-Model Prostheses in White Storks: A Promising Method in Rehabilitation of Injured Wildlife [5], img ai generated