„Když nebude u vás, bude se hrát na naší půdě.“ Rusko chce převzít hokejové mistrovství světa

Rusko se přihlásilo jako možný náhradní pořadatel hokejového mistrovství světa v roce 2027. S návrhem přišla poslankyně ruské Státní dumy a bývalá olympijská vítězka v rychlobruslení Světlana Žurovová. Podle ní má země dostatek stadionů i zkušeností s organizováním velkých sportovních akcí, takže by dokázala převzít šampionát v případě německého odstoupení. Připomněla především infrastrukturu využívanou Kontinentální hokejovou ligou a zkušenosti s pořádáním olympijských her.
Současně připustila, že přesunutí turnaje do Ruska by mohlo vyvolat bojkot ze strany dalších účastníků. Její vyjádření však představuje politickou nabídku, nikoli oficiální kandidaturu schválenou mezinárodní federací. K možnosti přesunu se vyjádřil také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ten uvedl, že v případě německého odstoupení může mezinárodní hokejová federace uspořádat mistrovství v jiné zemi. Konkrétní ruskou kandidaturu ale nepotvrdil.
Německo upozorňuje na vážné následky
Původním pořadatelem šampionátu zůstává Německo, které připravuje turnaj na 13. až 30. května 2027. Úvodní zápas Německa se Švýcarskem má hostit fotbalový stadion v Gelsenkirchenu, další utkání se odehrají v Düsseldorfu a Mannheimu. Organizátoři již zveřejnili složení skupin i zápasový program a připravují prodej vstupenek. Rozhodnutí o případném odstoupení dosud nepadlo. Německý hokejový svaz však upozornil, že návrat Ruska zásadně mění podmínky, za kterých se šampionát připravuje. Vedle bezpečnostních opatření musí pořadatelé zohlednit politické důsledky a možné finanční ztráty.
Předseda vedení německého svazu Frank H. Lutz veřejně odmítl návrat ruských reprezentací na mezinárodní turnaje. Případné změny nyní německá strana řeší s Mezinárodní hokejovou federací. Komplikace by se přitom netýkaly pouze přesunu zápasů, ale také zajištění bezpečnosti, ubytování, dopravy a smluvních závazků. Německá vláda rovněž přislíbila projednat možné důsledky rozhodnutí sportovní arbitráže. Ani případné vzdání se pořadatelství by automaticky neznamenalo, že šampionát získá Rusko. O náhradním řešení by musely rozhodovat příslušné hokejové orgány.
Češi a další země odmítají proti Rusku nastoupit
Návrat ruské reprezentace odmítají také Češi, Finové, Švédové, Norové, Dánové a Lotyši. Některé z těchto zemí již oznámily, že proti Rusku na mistrovství světa nenastoupí, ačkoli ostatní plánované zápasy odehrají. Spor tak může zasáhnout samotný průběh turnaje, jehož účastníci byli rozděleni do skupin už v červnu. Česká reprezentace má podle původního rozlosování nastoupit ve skupině B společně s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Ještě složitější je situace Ukrajiny, která se mezi světovou elitu vrací po dvaceti letech a má startovat ve skupině A. Případné zařazení Ruska by si vyžádalo úpravu již připraveného systému turnaje a mohlo by ovlivnit i složení účastníků.
Rozhodnutí arbitráže vyvolalo odpor
Současný spor odstartoval verdikt Mezinárodní sportovní arbitráže z 30. října 2026, který nařídil umožnit návrat ruských reprezentací do soutěží Mezinárodní hokejové federace. Rusko bylo z turnajů vyloučeno od roku 2022 po zahájení invaze na Ukrajinu. Hokejová federace své předchozí rozhodnutí zdůvodňovala především bezpečnostními riziky a ochranou regulérnosti soutěží. Arbitráž však dospěla k závěru, že předložené důvody pro pokračující vyloučení nebyly dostatečně prokázány. Mezinárodní federace oznámila, že verdikt respektuje, přestože s ním nesouhlasí. Nyní musí vyřešit jeho provedení v praxi, včetně případných změn rozpisů a bezpečnostních opatření.
Odchod sponzora komplikuje přípravy
Spor už má také konkrétní hospodářské důsledky. Švédská společnost AJ Products oznámila ukončení podpory mistrovství světa kvůli rozhodnutí o ruské účasti. Firma přitom patřila mezi dlouholeté partnery šampionátu a hokejové mistrovství podporovala od roku 1989. Proti návratu Ruska se vymezila také česká sázková společnost Tipsport, která nechce propagovat svou značku během zápasů s ruskou účastí. Pro německé pořadatele tak vedle bezpečnostních komplikací vzniká i riziko ztráty obchodních partnerů. Případná změna hostitelské země by navíc zasáhla fanoušky, kteří si již pořídili vstupenky a plánují cestu na šampionát.
Zdroje: iihf.com, deb-online.de