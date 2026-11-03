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„Když nebude u vás, bude se hrát na naší půdě.“ Rusko chce převzít hokejové mistrovství světa

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Dennívýzva
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Mistrovství světa v hokeji 2027 se může ocitnout bez pořadatelské země. Německo připustilo, že kvůli rozhodnutí o návratu ruské reprezentace zvažuje vzdání se šampionátu. Z Moskvy už přichází nabídka, že by turnaj mohlo uspořádat samotné Rusko. Proti účasti ruských hokejistů se přitom postavilo několik evropských reprezentací včetně české. Spor začal rozhodnutím sportovní arbitráže, která zpochybnila dosavadní vyloučení Ruska z mezinárodních soutěží.
„Když nebude u vás, bude se hrát na naší půdě.“ Rusko chce převzít hokejové mistrovství světa

„Když nebude u vás, bude se hrát na naší půdě.“ Rusko chce převzít hokejové mistrovství světa

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 20:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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